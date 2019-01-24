KIBRIS TÜRK YAZARLAR BİRLİĞİ SARAY'DA

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:27

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği yayınlarından olan ve Eralp Adanır tarafından kaleme alınan ‘Bener Hakkı Hakeri ile öyküsel-tarihsel-yazınsal yolculuk’ kitabı, Tuncer Bağışkan tarafından yazılan ‘Kıbrıs’ın Geçmişine Yolculuk’ kitabı ile ‘Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 35 yaşında’ isimli kitap takdim edildi.

Görüşmede ayrıca Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin yeni yönetimi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya, birliğin plan ve projelerini aktardı.