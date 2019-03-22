"KIBRIS ÜZERİNE OYUNLAR OYNANIYOR"

Giriş Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 19:15

Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk-Bir) tarafından düzenlenen üç günlük Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük 1. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu Girne’de başladı.

14 ülkeden 120 kişinin katıldığı sempozyumda 76 bilimsel sunum yapılacak.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de konuşmasında, KKTC’nin milli bir devlet olduğunu, “Türküm” diyen herkesin KKTC’ye sahip çıkması gerektiğini ve KKTC’nin yaşamasını savunmayanların kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Töre, Kıbrıs üzerinde oyunların oynandığını, KKTC’nin sonlandırılması, Türk askerin adadan çıkarılması ve Türkiye’nin garantisinin son bulması için çabalar harcandığını kaydetti. Töre, maksat adanın askersizleştirilmesi ise, Fransa’nın deniz üssü kurmasına, İngiltere’nin adadaki iki üssüne, ABD’nin Doğu Akdeniz’deki uçak gemilerine de gerek olmadığını vurguladı.

“Doğu Akdeniz’i askeri yığınak haline getirdiler” diyen Töre, İsrail de dahil bazı AB ülkelerinin Doğu Akdeniz’de askeri faaliyetlerde bulunduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletlerin adada barışı sağlayamadığını, barışın adresinin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve KKTC’den geçtiğini kaydeden Töre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin adadan çıkarılması ve garantilerin sona erdirilmesi halinde Kıbrıslı Türklerin akıbetinin, Batı Trakya ve Girit’teki Türklerin gibi olacağını onun için Türkiye’nin “garantisi ve KKTC’den asla vaz geçmeyeceğiz” dedi.

Töre, Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki askeri faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, AB ve BM Güvenlik Konseyi’nin vereceği kararların adaletli olmasının mümkün olmadığını söyledi.

Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatlerinin ancak Türkiye ile birlikte korunabileceğini söyleyen Töre, KKTC’nin gün gelince tanınacağına inandığını ifade etti.

KKTC’nin kuruluşunda adada federasyon temelinde müzakere yapılabileceği ibaresinin de yer aldığını belirten Töre, müzakere süreçlerinde Kıbrıslı Rumların ortaklık istemediğinin görüldüğünü kaydetti.