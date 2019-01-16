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“KIBRIS YAZARLAR BİRLİĞİ” BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Güney Kıbrıs’tan “Kıbrıs Yazarlar Birliği”, vicdani rettin bir insanlık hakkı olduğunu belirterek, cezaevinde bulunan Halil Karapaşaoğlu’nun serbest bırakılmasını talep etti.

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:31
“KIBRIS YAZARLAR BİRLİĞİ” BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

İki dernek, vicdani ret konusu  ve buna bağlı olarak seferberliğe gitmeyi reddettiğinden dolayı cezaevine gönderilen Halil Karapaşaoğlu’na destek belirten ortak bildiri yayımladı.

Açıklamada, “Halil Karapaşoğlu suçlu değildir ve bu düşünce ve direnişinde yalnız değildir. Tutuklanmasını şiddetle protesto ediyor ve bir an önce özgür bırakılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

İnsanları “öldürme eğitimi almaya zorlamanın” büyük suç olduğu savunulan açıklamada, “Bu yüzden vicdani ret bir insanlık hakkıdır. Bir şair, silah yerine kalem tutmak istediği için onu yargılayıp hapse atmanız da değiştirmez bu gerçeği. Bizler savaşı, çatışmayı değil; barışı, sevgiyi savunuyoruz. Bizler, kan, gözyaşı ve zulümden yana değil; özgürlük, adalet, eşitlik ve barıştan yanayız” denildi.

Açıklamada ayrıca şunlar dile getirildi: “Silahın demirini tutmuyorsan; hücre parmaklıklarını tutacaksın!” diyorsunuz; elimizdeki kalemi / fırçayı kırıp; tetiğe yapıştırmak istiyorsunuz… Reddediyoruz.” 

 

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