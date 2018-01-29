Giriş Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 19:21

Tatar: “The Guardian’ın Haberinden Büyük Üzüntü Duydum” İfadesini Kullandı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) 55. Olağan Genel Kurulu Dün Gerçekleştirildi.

Genel Kurul toplantısına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ticaret Odası Başkan Vekili Yüksel Akay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Saymanı Faik Yavuz ile konuklar katıldı.

Tatar: “Anavatansız Olmaz” UBP Milletvekili Ersin Tatar da konuşmasında “Barış ve Demokrasi” yürüyüşü hakkında “The Guardian” gazetesinde yer alan “Kıbrıslı Türkler Ankara’ya Karşı Yürüdü” başlıklı haberden duyduğu “üzüntüyü” dile getirdi. Ekonomi, iş dünyası ve halkın genelinin artık bir hükümetin kurulmasını beklediğini dile getiren Tatar, kişisel menfaatleri bir kenara bırakarak, ülkenin lehine çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’nin KKTC’deki yatırımlarına devam etmesi gerektiğini kaydeden Tatar, “Anavatansız ne ekonomi olur, ne devlet yaşar” ifadesini kullandı. Tatar, Türkiye ile ilişkileri önemsediklerini, burada söylenen her sözün, yapılan her yayının 80 milyonluk bir ülkeye farklı yansıtılabileceğine ve bunun KKTC-TC halklarının arasının açılmasına neden olabileceğine dikkati çekti. Internet ve sosyal medya ortamındaki bazı videolardan örnekler vererek konuşan Tatar, Lefkoşa üzerine oynanabilecek bazı oyunlar konusunda uyanık olunması gerektiğini vurguladı.