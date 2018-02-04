Kıbrıs'ta bir ayda 2 cinayet olması tedirginliğe neden oldu !

Giriş Tarihi: 4 Şubat 2018 Pazar 13:24

Bir Ayda 2 Cinayet, 3 Yaralama Son bir ay içerisinde ülkede gerçekleşen “Adam öldürme” ve “Katle teşebbüs” suçlarındaki artış düşündürücü boyuta ulaşırken, toplumda da tedirginlik yarattı.

Bir Ayda 2 Cinayet, 3 Yaralama Son bir ay içerisinde ülkede gerçekleşen “Adam öldürme” ve “Katle teşebbüs” suçlarındaki artış düşündürücü boyuta ulaşırken, toplumda da tedirginlik yarattı.

Son günlerde toplumda tırmanan şiddet olayları tedirginlik yaratıyor. Son bir ay içerisinde mahkeme kayıtlarına da yansıyan “Adam öldürme” ve “Katle teşebbüs” suçlarındaki artış ise düşündürücü boyuta ulaştı Bir ay içerisinde gerçekleşen “Adam öldürme” ve “Katle teşebbüs” suçlarının ya alacak-verecek meselesi yüzünden ya da kız meselesi ve aldatma meseleleri yüzünden çıktığı da dikkatlerden kaçmazken, toplumsal şiddet olaylarının cinayetle sonuçlanması da endişe ile gözlemleniyor “Adam öldürme” ve “Katle teşebbüs ve Yaralama” suçlarında hayatlarını kaybeden ya da yaralananların çoğunluğunun yabancı uyruklu olması ise ülkedeki sosyal yapı ve denetim noktasındaki birtakım soruları da beraberinde getirdi Son günlerde toplumda tırmanan şiddet olayları toplumda tedirginlik yaratıyor. Son bir ay içerisinde ülkede gerçekleşen “Adam öldürme” ve “Katle teşebbüs” suçlarındaki artış ise düşündürücü boyuta ulaştı. Bir ayda 2 cinayet, 3 yaralama 2018 Ocak ayı içerisinde gerçekleşen 2 “Adam öldürme” olayının birinde bıçaklar konuşurken, bir diğerinde ise ciddi darp sonucu ölüme sebebiyet verme gerçekleşti.

Olaylara birden fazla kişinin karıştığı ortaya çıkıyor Her iki cinayet suçunda olaya karışan birden fazla kişi olması kafalarda organize işler ve çeteleşme oluşumlarının varlığı noktasında soru işareti oluştururken, tırmanan şiddet olayları ve cinayetler toplumda da tedirginliğe yol açmaya başladı. Olaylar ya alacak-verecek meselesi ya da kız meselesinden çıkıyor Bir ay içerisinde gerçekleşen “Adam öldürme” ve “Katle teşebbüs” suçlarının ya alacak-verecek meselesi yüzünden ya da kız meselesi ve aldatma meseleleri yüzünden çıktığı da dikkatlerden kaçmazken, toplumsal şiddet olaylarının cinayetle sonuçlanması da endişe ile gözlemleniyor.

3 yaralama olayında can kaybı olmadı Geçtiğimiz ocak ayı içerisinde gerçekleşen 2 “Adam öldürme” olayı toplumda infial yaratarak, endişeye neden olurken alacak-verecek ve kız meselesi nedeni ile gerçekleşen 3 yaralamada ise can kaybı yaşanmaması ise sevindirdi. Yine uyuşturucu Gerçekleşen kan donduran cinayetlerin ya alacak-verecek, uyuşturucu ya da kız meselesi yüzünden çıkması dikkat çekerken, ülkenin kanayan yarası haline gelen uyuşturucu illeti insanları sadece kullanımı ile değil, şiddet yolu ile de öldürmeye devam ediyor. 2017 yılı da vukuatlı geçti

Öte yandan 2017 Aralık ayı içerisinde gerçekleşen bazı “Adam öldürme” ve “Yaralama” olayları ile 2018 Ocak ayı içerisinde mahkeme kayıtlarına yansıyan “Adam öldürme” ve “Katle teşebbüs ve Yaralama” suçlarında hayatlarını kaybeden ya da yaralananların çoğunluğunun yabancı uyruklu olması ülkedeki denetim noktasındaki birtakım soruları da beraberinde getirdi. 2018 Ocak ayında neler oldu? Aralarında kız yüzünden önceden husumet bulunan ve M. J. S. A.’un evini basarak, 6 kez bıçaklayarak öldüren M. H. M. A.-J. A. ve kavga esnasında olay yerinde bulunduğu tespit edilen T. K. T., A. M. A. A., N. H. İ. A. ve O. M. A. A. Q. aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aynı olayla bağlantılı tutuklanan Modammed Khaled Mohammed Tantash ise olayla bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı. Zanlılar Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. *Mağusa'da öğlen saatlerinde meydana gelen adam vurma olayı şok etkisi yarattı.

Mağusa'nın tanınmış iş adamlarından Z. Petrolün sahibi Ş. Z., abisi U.Z. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Başta göğüs altı olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Ş. Z. ağır yaralandı. Şuuru açık şekilde Mağusa Devlet Hastanesi’ne götürülen ve uğradığı silahlı saldırı sonucu karın bölgesinin alt kısmı ile sol göğüs altından ciddi şekilde, omuz ve sağ el bölgesinden ise hafif şekilde yaralanan Ş. Z. ameliyata alınırken kardeşini öldürmeye teşebbüs eden U. Z. ise kayıplara karıştı. *Lefkoşa’da sokak ortasında kendisini aldattığı gerekçesi ile kız arkadaşı S. Ş’yi av tüfeği ile vurarak öldürmeye teşebbüs eden zanlı Ç. K. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

*Girne’de 18 Ocak 2018 tarihinde çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakla yaralayanlardan biri olduğu öne sürülen H. A., ülkeden çıkış yapmaya çalışırken yakalandı. Zanlı tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı. *Mağusa'da bir erkek cesedi bulundu. Bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından çıplak şekilde bulunan siyahi erkek cesedinin K. T. D. olduğu tespit edildi. Yapılan soruşturma ve incelenen görüntülerde tespit edilen ve “Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlarından O. K., Z. K., B. Ç., O. K., A. S., S. D. tutuklanırken, N.Ş ise aranıyor. 2017 yılında neler yaşandı? 2017 yılı içerisinde yaşanan ve kamuoyunun gündemine gelerek toplumda huzursuzluğa neden olan bazı olaylarda yaralama ve adam öldürme suçları tedirginliğe neden oldu. *Mağusa’da 11 Aralık tarihinde “B. B.” isimli iş yerini kundaklamakla ve iş yeri içerisinde bulunan İran vatandaşı A. R. R.’nin yanarak can vermesine neden olduğu iddia edilen zanlı A. D. ile 4 aracı ateşe vererek yakmak suretiyle kasti hasara uğrattığı iddia edilen zanlı E. D. Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

*Girne’de 2017 11 Temmuz ayında, aynı iş yerinde çalıştığı Ukrayna’lı arkadaşı E. A.’yı işten çıkıp eve gittikleri sırada, sokak ortasında kavga sonucu karnına bıçaklayıp ölümüne neden olmaktan yargılanan M. A. tutuklandı. *Mağusa’da 18 Nisan 2017 tarihinde eşi B. O.’yu sokak ortasında ve herkesin gözü önünde 5 bıçak darbesiyle öldüren sanık Ö. O. tutuklanarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. *Mağusa’da 5 Ekim tarihinde eski sevgilisi olan hemşire H. Ç.’yi adına kayıtlı av tüfeği ile 4 yerinden vurarak öldüren ardından ise aynı av tüfeği ile kendisini vurarak intihara teşebbüs eden zanlı H. Ö., tedavisinin ardından Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

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