"KIBRIS'TA PKK'NIN PEŞİNE DÜŞTÜK"

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:18

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binayı hatırlatarak, "Kartal Belediye Başkanını bir kere bile orada görmedim. Bir bina çökmüş, altında enkaz var. Her taraftan insanlar gelmiş. Oradaki insanların bir derdi, bir sıkıntısı var. Belediye başkanlığı sadece koltuğa oturmakla olmaz, samimiyetle, insanlıkla olur. Şikayet ediyorum, bu dünyada da şikayetçiyim, öteki dünyada da o adamdan şikayetçiyim" dedi.

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Şentepe Mahallesi ve Demetevler Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, Kartal'da çöken binaya değinerek, "Gece gündüz orada durmaya çalıştık. Bir ara Kıbrıs'a gittik geldik. Orada da PKK'nın peşine düştük. Üniversitelerde falan ufak tefek yapılanmaları varmış. Değil Kıbrıs'ta nerede olursa olsun eğer onları yerin yedi kat dibine kadar kaçırmazsak milletimiz bunun hesabını bizden sorsun. FETÖ'nün sızmadığı yer yok orada da var. Orada da o işleri en kısa süre içerisinde çözeceğiz. 4 gün Kartal'da kaldık. Allah kimsenin başına getirmesin. Bu meseleleri hep birlikte çözmek zorundayız. Yöneticinin ne için önemli olduğunu, ne ifade ettiğini, yönettiği ilçe için ne ifade ettiği bir kere daha orada ortaya çıktı.

Kentsel dönüşüm meselesi orada bir kez daha şapkayı önümüze koymamıza vesile oldu. Orada 4 gün kaldık. Ben Kartal Belediye Başkanını bir kere bile orada görmedim. Bir bina çökmüş, altında enkaz var. Her taraftan insanlar gelmiş. Oradaki insanların bir derdi, bir sıkıntısı var. Oraya gelip oradaki insanların sırtı sıvanmaz mı, oradaki çocukların yüzü okşanmaz mı, oradaki amcalara derdine ortağız denmez mi? Belediye Başkanlığı sadece koltuğa oturmakla olmaz, samimiyetle, insanlıkla olur. 50 yıl öncenin komünistini dönüp dolaştırıp sadece kör bir ideolojiye bağlı diye getirip buraya oturtursanız olacağı budur. Şikayet ediyorum, bu dünyada da şikayetçiyim, öteki dünyada da o adamdan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.