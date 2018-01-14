Ana Sayfa Dünya Kıbrıs'ta yakalanan fetö'cü Türkiye'ye geri gönderildi

Kıbrıs'ta yakalanan fetö'cü Türkiye'ye geri gönderildi

FETÖ soruşturması kapsamında aranan Türk Silahlı Kuvvetler askeri Mehmet Ali Sakin gözaltına alınmasının ardından Türkiye’ye iade edildi.

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 15:20
Kıbrıs'ta yakalanan fetö'cü Türkiye'ye geri gönderildi

FETÖ soruşturması kapsamında aranan Türk Silahlı Kuvvetler askeri Mehmet Ali Sakin gözaltına alınmasının ardından Türkiye’ye iade edildi.

KKTC’de görevli Türk Silahlı Kuvvetleri  askeri Mehmet Ali Sakin dün, KKTC Polisi tarafından gözaltına alınarak Türkiye'ye iade edildi.  Bir süredir kayıptı Elde edilen bilgilere göre FETÖ soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve kayıplara karışan Sakin bir süredir aranıyordu.

Hakkında tutuklama emri bulunan Sakin, dün KKTC Polisi tarafından Mağusa’da tespit edilerek gözaltına alındı.  Eşi ve çocuklarıyla Mersin’e gönderildi Sakin, eşi ve çocukları ile birlikte polis eşliğinde dün akşam Mersin'e gönderilmek üzere Mağusa Limanında gemiye bildirildi. Sakin’in Mersin’de yetkililere teslim edileceği öğrenildi.

Yeni Bakış

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

Yağmur nereye çok yağdı
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık