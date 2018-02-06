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Kıbrıs'ta yeni bir dernek açıldı

Dernek’ten verilen bilgiye göre, Yeşilırmak Muhtarlık binasında yer alan Şube’nin açılış törenine, Lefke Kaymakamı Halil Çorba, bölge askeri birlik komutanı, Yeşilırmak Muhtarı ve Dernek Genel Başkanı Yılmaz Bora katıldı.

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2018 Salı 12:28
Kıbrıs'ta yeni bir dernek açıldı

KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ YEŞİLIRMAK ŞUBESİ AÇILDI

ŞUBE BAŞKANI RAUF ÖZHUN OLDU Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Yeşilırmak Şubesi 4 Şubat Pazar törenle açıldı.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, Yeşilırmak Muhtarlık binasında yer alan Şube’nin açılış törenine,  Lefke Kaymakamı Halil Çorba, bölge askeri birlik komutanı, Yeşilırmak Muhtarı ve Dernek Genel Başkanı Yılmaz Bora katıldı.

Kurucu heyet adına Rauf Özhun, Lefke Kaymakamı Çorba ve Dernek Genel Başkanı Yılmaz Bora açılışta konuşma yaptı. Yapılan konuşmalarda Yeşilırmak’ın Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesindeki önemi ve bugünlere gelinmesinde verilen mücadelelere vurgu yapıldı. Açılış törenin ardından Yeşilırmak Şubesi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri için seçim de yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığına Rauf Özhun getirildi.

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