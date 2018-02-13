KIBRIS'TAN MEHMETÇİK VAFKI'NA YARDIM

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 22:12

MEHMETÇİK VAKFI’NA DESTEK İÇİN TOPLANAN 25.500 TL BÜYÜKELÇİ KANBAY’ATESLİM EDİLDİ

Bir grup Kıbrıs Türk, “Zeytin Dalı Operasyonu’na destek ve Türkiye’ye vefa beyan etmek” amacıyla Mehmetçik Vakfı’na destek için topladıkları 25.500 TL’yi TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’a takdim etti.

Büyükelçi Kanbay da, TC Büyükelçiliği’nde saat 14.00’de gerçekleştirilen takdim töreninde, çeki, Mehmetçik Vakfına iletilmek üzere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’a verdi.

TOPCAN Bağış yapan Kıbrıslı Türk vatandaşlar adına konuşan Nazım Topcan, TC devletinin bekasına, vatanın bölünmez bütünlüğüne büyük bir saldırı olduğunu, bu saldırıyı TC devletinin, TSK’nın başarıyla def edeceğinden emin olduğunu söyledi. TSK’nın kimseye muhtaç olmadığını vurgulayan Topcan, “ancak biz Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı Türkler olarak TC’ye ve onların bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerine ihtiyacımız vardır” dedi.

Topcan, TSK nasıl ki 44 yıl önce Kıbrıs’ta mazlum durumda bulunan Kıbrıs Türk halkına barış ve huzuru tesis ettiyse, yine Zeytin Dalı operasyonuyla, maşa gibi kullanılan terör odaklarını ve arkasında bulunan emperyalist güçleri de bertaraf edeceğine inanç belirtti. Kahramanca mücadele eden ve şehit ve gazi olan Mehmetçiğin yanlarında olduklarını ifade etmek için kendi aralarında Mehmetçik Vakfı için dayanışma ve vefa yardımında bulunmak istediklerini vurgulayan Topcan, bu amaçla hazırladıkları yardım çekini Kanbay’a takdim etti.

KANBAY TC Büyükelçisi Derya Kanbay ise, devlet, hükümet ve TSK adına, gösterilen bu hassasiyet, vatanseverlik ve vefa karşısında şükranlarını ifade etmek istediğini söyledi. Afrin’e yönelik olarak TSK’nın başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı’nın Türkiye’nin varlığına, toprak bütünlüğüne, milletin can güvenliğine saldırı teşkil eden terör odaklarına karşı bir mücadele olduğunu vurgulayan Kanbay, harekatın amacının sadece ve sadece bu terör odaklarını yok etmek olduğunu, Suriye’nin herhangi bir bölgesini işgal etmek veya topraklarını parçalamak gibi bir niyetin olmadığını dile getirdi. Kanbay, bu şanlı mücadelede vatanları uğruna şehit düşenleri saygıyla anarak yaralı askerlere de acil şifalar dilediğini aktardı.

Kıbrıs Türk halkının hem kendi hem de Anavatanının yanında her zaman güçlü şekilde yer aldığından emin olduklarını belirten Kanbay, bu akıl ve duygu birlikteliğinin ebediyen devam etmesini temenni ederek bugünkü ziyaretin de bunun en önemli göstergesi olduğunu kaydetti. Kanbay, Mehmetçik Vakfına sunmaya karar verilen bu vefa, dayanışma dolu katkıyı TSK temsilcisi Yıldırım’la teslim almaktan şükran ve gurur duyduğunu vurgulayarak, “el ele kol kola olduğumuz sürece tüm olumsuzlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi. TÜMGENERAL YILDIRIM Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da, çeki en kısa zamanda Mehmetçik Vakfına ulaştıracağını belirterek, Vakıf adına, katkılarından dolayı herkese teşekkür etti.