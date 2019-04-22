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KILIÇDAROĞLU'NA YUMRUK ATAN GÖZALTINA ALINDI

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman S.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Halen gözaltında olan 5 kişinin de işlemleri sürüyor.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 09:55
KILIÇDAROĞLU'NA YUMRUK ATAN GÖZALTINA ALINDI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dün şehit cenazesinde düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirenlerin örgüt bağlantısı araştırılıyor.

Polis görüntülerden, Kılıçdaroğlu'na direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliğini tespit etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının faillerinden Osman S.'nin yakalandığı, gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk'ta sürdüğü bildirildi.

Saldırı öncesi, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan paylaşımlar ve eylem çağrıları da mercek altında.

 

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