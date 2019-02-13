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KİMLİK KARTI AÇIKLAMASI...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan kimlik kartı açıklaması geldi

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 08:52
KİMLİK KARTI AÇIKLAMASI...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı kullanım süresi dolmayan "çipli" veya "çipsiz" KKTC kimlik kartlarının, yıpranmış, kırık veya parçası eksik olmadığı, yazıları okunabilir ve üzerindeki fotoğraf net görünebilir olduğu sürece, Türkiye Cumhuriyeti muhaceret kurallarına göre hava giriş kapılarında kabul edildiğini bildirdi. 
Bakanlık açıklamasında, aksi yönde ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi ve tersi uygulamalar ile karşılaşan KKTC vatandaşlarının Ercan Muhaceret Polisi’ne başvurması gerektiği kaydedildi. 

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