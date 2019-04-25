KİMYA TESİSİNDE PATLAMA: 4 ÖLÜ

PAOK 34 YIL ARADAN SONRA ŞAMPİYON OLDU

PSG MAÇA ÇIKMADAN ŞAMPİYON OLDU!

FENERBAHÇE, VEDAT MURİGİ İLE ANLAŞMAK ÜZERE!

YORUMLAR

Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.

Bu Kategorideki Diğer Haberler