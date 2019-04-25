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KİMYA TESİSİNDE PATLAMA: 4 ÖLÜ

Çin'in kuzeyinde bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 14:48
KİMYA TESİSİNDE PATLAMA: 4 ÖLÜ

Yerel basında çıkan haberlere göre, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Dongzing şirketinin işlettiği fabrikada gece meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı. 

İtfaiye ekiplerinin patlamadan sonra tesiste çıkan yangını kontrol almayı başardığı, fabrika çevresinde yaşayanların evlerinden tahliye edildiği belirtildi. 

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Çin'in doğusunda Ciangsu eyaletinde 21 Mart'ta JiangsuTianjiayiChemicalCo. Limited şirketine ait kimya tesisinde meydana gelen patlamada 78 kişi yaşamını yitirmişti.

 

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