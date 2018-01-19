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Kiralık olarak forma giyecek !

Beşiktaş, genç oyuncusu Orkan Çınar’ın transferi için Konyaspor’la kiralık olarak anlaştı.Beşiktaş, genç oyuncusu Orkan Çınar’ın transferi için Konyaspor’la kiralık olarak anlaştı. 21 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar yeşil beyazlı formayı giyecek.

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 23:09
Kiralık olarak forma giyecek !

Beşiktaş’ın genç yıldızı Konyaspor’da.

Beşiktaş, genç oyuncusu Orkan Çınar’ın transferi için Konyaspor’la kiralık olarak anlaştı.Beşiktaş, genç oyuncusu Orkan Çınar’ın transferi için Konyaspor’la kiralık olarak anlaştı. 21 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar yeşil beyazlı formayı giyecek.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek’in çok istediği futbolcu için iki kulübün görüşme halinde olduğu ve anlaşmanın sağlanabileceği aktarılmıştı. Gökhan Töre’nin dönüşüyle birlikte Orkan Çınar’ın sürekli oynayabileceği bir takıma kiralık verilmesine izin verildi. 21 yaşındaki futbolcu bu sezon 5 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

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