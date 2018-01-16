KIRNI PİLİÇLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 21:53

KIRNI PİLİÇLERİ’NE BÜYÜK ÖDÜL VERİLDİ !

Dünya ve Avrupa piyasasının büyük bir kısmına damızlık civciv üreten AVİAGEN firmasının yöneticileri, Mustafa Hacı Ali İşletmeleri’ni ziyaret ederek, uluslararası başarılarından dolayı Kırnı Piliçleri’ne ödül verdi.

Dünya ve Avrupa piyasasının büyük bir kısmına damızlık civciv üreten AVİAGEN firmasının yöneticileri, Mustafa Hacı Ali İşletmeleri’ni ziyaret ederek, uluslararası başarılarından dolayı Kırnı Piliçleri’ne ödül verdi.

KIRNI PİLİÇLERİ’NE ULUSLARARASI ÖDÜL Dünya ve Avrupa piyasasının büyük bir kısmına damızlık civciv üreten AVİAGEN firmasının yöneticileri, Mustafa Hacı Ali İşletmeleri’ni ziyaret ederek, uluslararası başarılarından dolayı Kırnı Piliçleri’ne ödül verdi.

Kırnı Pilçleri üretim kalitesi kriterlerinde Türkiye’nin en iyi %8’i arasında. Aviagen Anadolu yöneticileri ile Kırnı Pliçleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hacı Ali huzurunda gerçekleştirilen toplantıda, Kırnı Piliç Çiftliklerinin uluslararası normlara ve verilere göre değerlendirilmesi sonucunda, MHAL damızlık çiftlikleri, Ross 140 Kulübüne ve 2 tavuk çiftliği de Ross 400 Kulübüne tören ile dahil edildi.

Dünya piyasasının yaklaşık %50’sine, Avrupa piyasasının ise hemen hemen tümüne damızlık civciv üreten bir kuruluş olan Aviagen Firması, müşterilerine civciv vermekle kalmayıp, devamlı surette uzmanları tarafından kalite, bio-güvenlik ve gelişim konularını takip etmekte, toplanan verileri dünya standartlarına göre rutin şekilde değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucu seviyeler belirlemektedir. Geçtiğimiz yıl yapılan ölçme ve değerlendirmeler sonucunda Kırnı Piliçleri’nin dünya kalite standartlarında üretimi yanında, en seçkin üretici firmalar arasında yer aldığı belirtildi.

Kırnı Piliçleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hacı Ali tören sonunda yaptığı değerlendirmede, Kırnı Piliçleri’nin bu performansı ile Türkiye tavukçuluk sektöründe ilk %8’de olmasından ve Batı Akdeniz ülkelerindeki (Güney Kıbrıs dahil) tavukçuluktan daha iyi kalite ve üretim performansı bulunmasından dolayı memnuniyetini ifade etti. Mustafa Halı Ali, şirketin bu başarısında, uzun yıllardır çalışan profesyonel çiftlik sorumluları ile Avrupa standartlarındaki çiftliklerin ve son olarak büyük bir yatırımla gerçekleştirilen dünyanın en ileri teknolojisi (Buhler) ile kurulan Yem Fabrikası’nın ürettiği yemlerin büyük payı olduğunu ifade etti. Mustafa Hacı Ali İşletmelerinin kaliteden ödün vermeyerek, leziz tavuk ürünleri sunmaktan gurur duyduğunu ifade eden Mustafa Hacı Ali, Aviagen firmasının verdiği ödüllerin yıllar süren emek ve yatırımın bağımsız bir göstergesi olduğunu da vurguladı.