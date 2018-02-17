Kız kavgası

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2018 Cumartesi 15:39

GECELEYİN EV AÇMA VE KASTİ HASAR...

Girne'de, kendisinden ayrıldığı ve barışmak istemediği gerekçesi ile eski kız arkadaşına ait ikametgaha giden M.Ö (E-37) adlı kişi, 145 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, kız arkadaşının kendisine kapıyı açmaması üzerine ikametgahın kilitsiz durumdaki sürme penceresini açarak içeri girdikten sonra kız arkadaşının boğazını sıkıp, itmek suretiyle, yere düşerek başını koltuğa çarpmasına neden oldu.

Akabinde evden aracı ile kaçan kız arkadaşını, kendi aracı ile takip edip önünü kesen M.Ö, kız arkadaşına ait aracın ön camına dirseği ile vurup kırdı. M.Ö tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.