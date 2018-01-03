KKTC’DE HER BÖLGEDE EN AZ BİR ÖRGÜTLÜ ÇETE BULUNUYOR…

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2018 Çarşamba 12:51

KKTC’de her bölgede en az bir örgütlü bir çete bulunuyor…

Sosyal medyada da örgütlü bulunan her çetenin kendine özgü lideri, sembolü, rengi, selamlaşma ve işaretleşme şekli var… • Çete üyeleri isteyerek veya liderler tarafından zorla suça karışıyor, karıştırılıyor… • Üye yapılmadan önce dayanıklılık testi uygulaması yapılıyor, eski üyelerin kanları içiriliyor… • Kadın üyeler ise bu uygulamalar haricinde cinsel ilişkiye zorlanarak ve korkutularak üye yapılıyor.

Nijerya’daki üniversitelerde sosyal savunma, insani yardımlaşma ve hayır amacıyla başlayıp daha sonra üniversite öğrencileri arasında güç savaşına dönüşerek terör olaylarının asıl nedeni haline gelen çeteleşme, tüm dünyada ve KKTC’de hızla yayılırken, Nijerya’da kanlı ve şiddet dolu yasadışı faaliyetlerine hızla devam eden çeteler KKTC’de de aktif durumda… Çetelerin örgütlenme merkezi üniversitelerin bulunduğu bölgeler olurken, KKTC’nin her bölgesinde aktif olarak faaliyetlerini sürdüren en az bir çetenin bulunduğu ifade ediliyor.

KKTC’de çete üyesi olarak bulunan Nijeryalı öğrencilerin birçoğunun isteyerek veya liderleri tarafından zorla uyuşturucu ticareti, haraç, soygun, tecavüz, kara para aklama, internet dolandırıcılığı gibi birçok suça karıştığı veya karıştırıldığı öğrenildi. Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgiye göre Nijerya’da kanlı ve şiddet dolu faaliyetlerine hızla devam eden toplamda 14 farklı çete bulunuyor. KKTC’de ise Nijerya uzantılı olduğu ve aktif olarak faaliyetlerini sürdürdüğü tahmin edilen çetelerin isimleri ise şöyle; Black Axe, Eiye, Vikings, Mafia. Sosyal medyada da son derece etkili organize olduğu bilinen her çetenin kendine özgü lideri, sembolü, rengi, selamlaşma ve işaretleşme şekli var… İşledikleri suçlar nedeniyle mahkemeye çıkarılan ve aslında çete mensubu olmalarına rağmen üniversite öğrencisi olmaları nedeni bu kişiler ya hafif cezalar ya da hiçbir ceza almadan serbest bırakılıyorlar… Özellikle üniversitelerin bulunduğu bölgelerde örgütlenen Nijeryalı öğrenci çetelerinin şiddet ve suç unsuru barındıran faaliyetlerini bu bölgelerde yürütüyor.

Güçlerini ve varlıklarını şiddet ve tehdit unsuru ile kanıtlayan ve devam ettiren çetelerin örgütlendiği merkezler olan ve aynı zamanda öğrenci nüfusu fazla olan Gazimağusa, Lefke ve Girne’de ve üniversite kampüsleri içerisinde ciddi şekilde tehdit oluşturuyor.

KKTC’DEKİ ÇETELER… Nijerya’daki üniversitelerde sosyal savunma, insani yardımlaşma ve hayır amacıyla başlayıp daha sonra üniversiteli öğrenciler arasında güç savaşına dönüşerek terör olaylarının asıl nedeni haline gelen çeteleşme, tüm dünyada ve KKTC’de hızla yayılırken, Kıbrıs Postası’nın yaptığı araştırmaya göre Nijerya’da kanlı ve şiddet dolu faaliyetlerine hızla devam eden toplamda 14 farklı çete bulunuyor. KKTC’de ise Nijerya uzantılı olduğu ve aktif olarak faaliyetlerini sürdürdüğü tahmin edilen çetelerin isimleri şöyle; Black Axe, Eiye, Vikings, Mafia.

KKTC’DE HER BÖLGEDE EN AZ BİR ÖRGÜTLÜ ÇETE BULUNUYOR…

Çetelerin örgütlenme merkezi üniversitelerin bulunduğu bölgeler olurken, bu durumda üniversite ülkesi olan KKTC’nin her bölgesinde aktif olarak faaliyetlerini sürdüren en az bir çete bulunduğu düşünülüyor. Black Axe (Kara balta), Eiye (Air lords – Göklerin hakimi) ve Vikings örgütlerinin, örgütlenme merkezinin Mağusa’da, Mafia örgütünün örgütlenme merkezi ise Lefke’de olduğu düşünülüyor.

HER ÇETENİN KENDİNE ÖZGÜ LİDERİ, SEMBOLÜ, RENGİ, SELAMLAŞMA VE İŞARETLEŞME ŞEKLİ VAR…

Her çetenin kendine özgü sembolü, rengi, selamlaşma ve işaretleşme şekli ve de lideri bulunuyor… KKTC’de en etkili örgütlü gruplardan biri olan Black Axe çete üyelerini zengin, başarılı, Nijerya’da güçlü bağlantıları olan kişiler arasından seçiyor. Bu çete üyelerinin tümü uyuşturucu bağımlısı olup, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, haraç, kara para aklama, soygun gibi faaliyetler içerisinde bulunuyor ve kanlı şiddet olaylarında aktif rol oynuyor.

Sadece Nijerya uyruklu öğrenciler söz konusu çeteye üye olabiliyor ve üye yapılmadan önce dayanıklılık testi uygulaması yapılıyor, eski üyelerin kanları içiriliyor… Kadın üyeler ise bu uygulamalar haricinde cinsel ilişkiye zorlanarak ve korkutularak üye yapılıyor. Eiye çetesi üyeleri genellikle mavi renk bere takıyorlar ve Black Axe çetesi ile aynı şekilde üye yapıyorlar. Üyelerin hepsi uyuşturucu bağımlısı olup, internet dolandırıcılığı, darp, gasp, tecavüz, haraç, soygun kara para aklama gibi suçlara karışıyorlar ve Black Axe çetesi ile kanlı çatışmaları en çok olan çete olduğu tahmin ediliyor… KKTC’de bir diğer etkin çetelerden biri ise Vikings çetesi olup son zamanlarda meydana gelen olaylarda bu çetenin üyeleri aktif rol oynuyor.

SOSYAL MEDYADA ÇETE ‘LİDERİ’ MESAJI VEREN YORUMLAR, ÇETE SEMBOLÜ VE İŞARETLER… KKTC’de uyuşturucu ticareti, haraç, soygun, tecavüz, kara para aklama, internet dolandırıcılığı ve şiddet içeren birçok suç unsuru oluşturan olaya karışan ve KKTC üniversitelerinden birinde öğrenci olduğu bilinen bir Nijeryalı öğrencinin, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar dikkate alındığı zaman çete lideri olduğu anlaşılıyor.

KKTC’de uzantısı bulunan Black Axe çetesinin liderliğini yaptığı düşünülen ve Gazimağusa’da yaşayan Nijeryalı öğrencinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara bakıldığı zaman çetenin rengini, sembolünü ve işaretlerini barındıran birçok paylaşımı bulunduğu ve yaptığı paylaşımlarda ‘lider’ mesajları içeren yorumlar bulunduğu göze çarpıyor. Gazimağusa’da yaşayan söz konusu liderin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta da görüleceği üzere, çeteye özgü siyah, beyaz ve sarı renklerin ağırlıklı olarak kullanılması… Siyah renk ırkın onurunu temsil ederken, sarı renk aklı, beyaz renk ise zihin ve beden saflığını ifade ediyor.

Fotoğrafta göze çarpan bir diğer mesaj ise alttaki para desteleri… Söz konusu çetelerin internet dolandırıcılığı ve kara para aklama, uyuşturucu ticareti gibi birçok suça karıştığı göz önüne alındığı zaman oradaki para destelerinin yasadışı bir şekilde elde edildiği ve bir güç sembolü olduğu anlaşılıyor. Girne’de öğrenci olarak bulunan ve Eiye çetesinin lideri olduğu düşünülen Nijerya uyruklu öğrencinin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafta çetenin rengi olan mavi rengindeki beresi dikkat çekiyor. Dikkati çeken bir diğer unsur da fotoğrafta görüldüğü gibi kendilerine has selamlaşma şekilleri… Yukarıdaki görüntü ise söz konusu liderin sosyal medya hesabından ulaşılan parti fotoğraflarından birisi… Çete partisinde tüm üyeler mavi renk giyiniyor.

ÇETE ÜYELERİ İSTEYEREK VEYA LİDERLER TARAFINDAN ZORLA SUÇA KARIŞIYOR, KARIŞTIRILIYOR… KKTC’de çete üyesi olarak bulunan Nijeryalı öğrencilerin birçoğunun isteyerek veya liderler tarafından zorla uyuşturucu ticareti, haraç, soygun, tecavüz, kara para aklama, internet dolandırıcılığı gibi birçok suça karıştığı veya karıştırıldığı ve işledikleri suçlar nedeniyle mahkemeye çıkarılıyor, ancak üniversite öğrencisi olmaları nedeni ile veya polisin çete olayları hakkında yeterli bilgiye sahip olamamaları nedeniyle suça karışan çete üyeleri hafif cezalar ile veya hiçbir ceza almadan serbest bırakılıyor ve KKTC’deki yaşamlarına devam ediyorlar.

Bu durumda çete örgütlenmeleri hız kesmeden devam ediyor ve çete üyelerinin suç işleme hareketlerinin önüne geçilemiyor. ÜNİVERSİTELERİN BULUNDUĞU BÖLGELERDE GÜVENLİK ARTIRILMALI… Son zamanlarda KKTC’nin genelinde Nijeryalı öğrencilerin karıştığı suç unsuru barındıran intihar, cinayet, tecavüz, darp, gasp, dolandırıcılık ve şiddet olaylarından da anlaşılacağı üzere çetelerin faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiği gözlemlenirken, özellikle üniversitelerin bulunduğu bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği göze çarpıyor.

KKTC’de özellikle son yıllarda birçok suça karışan Nijeryalı öğrencilerden oluşan çete üyelerinin polis sabıka kayıtları oldukça kabarık olup, birçoğu öğrenci olması gerekçesiyle herhangi bir ceza almadan ya da çok hafif ceza alarak serbest bırakılarak KKTC’de yaşamaya ve sözde öğrencilik hayatlarını devam ettiriyorlar. Bunun nedeni polis teşkilatının bu çeteler hakkında çok fazla bilgiye sahip olmaması ve işlenen suçların sıradan suçlar olarak değerlendirilmesi… Söz konusu çetelerin belli işaret, sembol ve güç gösterileri hakkında bilgi yeterli bilgiye sahip olunduğu zaman Nijeryalı öğrencilerin dâhil olduğu cinayetlerin, tecavüz olaylarının, darp, gasp ve dolandırıcılık olaylarının sıradan olaylar olmadığı net olarak anlaşılıyor…

NİJERYALILARIN ‘ÖLÜMLERİNİN’ NEDENLERİ ARAŞTIRILMALI Polis tarafından basına ve kamuoyuna ‘ani gayrı tabii ölüm’ olarak bildirilen olaylarda hayatını kaybeden Nijeryalı öğrencilerin ya yüksekten düşerek ya da başka şekilde intihar ederek hayatını kaybettiği düşünülse de aslında olayın belki de ‘çete savaşı’ olduğunu akıllara geliyor. Olayların perde gerisi aralandığı zaman hayatını kaybeden Nijeryalı öğrencilerin aslında bir çete üyesi olduğu ve çete savaşlarına katıldığı net olarak anlaşılıyor. Bunun en basit örneği olarak söz konusu hayatını kaybeden kişinin sosyal medya hesaplarına bakıldığı zaman olayı aydınlatacak nitelikte kanıtlar elde edilebiliyor.

POLİS ÇETE SAVAŞLARI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMALI, İHRAÇ KARARLARI UYGULANMALI

Polisten alınan bilgiye göre ise 2013 ile 2016 yılları arasında aralarında Nijeryalı öğrencilerinde çoğunlukta bulunduğu toplamda 67 kişinin ülkeden ihraç edilme kararı çıktığı öğrenilirken, birçok Nijeryalı öğrencinin ise ‘öğrenci’ olmaları nedeni ile suç işlemeleri durumunda polis kayıtlarının ya silindiği ya da mahkemeye dahi çıkarılsalar da hafif cezalar aldığı kaydedildi. Bir diğer önemli nokta ise çete üyeleri arasındaki olayların polise yansıması durumunda mağdur edilen çete üyelerinin şikâyetlerini çekmesi sonucunda suçluların hiçbir ceza almadan serbest bırakılması… Bunun nedeni ise diğer çete üyeleri tarafından mağdur edilen kişilerin tehdit edilmesi ve yaşadıkları korku nedeni ile şikâyetlerini geri çekmesi.

ÜNİVERSİTELER ÖĞRENCİLERDEN TAM VE EKSİKSİZ BİLGİ ALMALI

Yapılan araştırmaya göre KKTC’deki üniversitelere kayıt yaptıran Nijerya uyruklu öğrencilerin ikametgâh belgesi, telefon numarası ve kaldıkları adresler hakkında yeterli veya doğru bilgiler vermedikleri öğrenilirken, bu öğrencilerin bazılarının okula dahi gitmediği ancak ‘öğrenci’ statüsünde KKTC’de bulunduğu alınan bilgiler arasında… Bu durumda üniversitelerin yapması gereken kayıt yaptıran öğrencilerin bilgilerini tam ve eksiksiz olarak almak, devamsızlıklarını kontrol etmek, gerekirse kayıtlarını silmek ve gerçekten adada ‘öğrenci’ olarak mı bulunduklarını irdelemek… Kıbrıs Postası