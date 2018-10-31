"KKTC'NİN HAKKINI KORUMAKTA KARARLIYIZ"

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:45

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Türkiye ve KKTC'nin hakkını hukukunu korumakla kararlı olduğumuzu, burada herhangi bir şekilde ödün vermemizin söz konusu olmadığını, çok açık ve seçik her türlü vasıtayla muhataplarımıza bildirdik” Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Mühimmat Fabrikası Eğitim Salonunda düzenlenen TOBB Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı'nda konuşan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Münbiç'ten sonra Fırat'ın doğusu temizlenmesi söz konusu olacak. Minbiç'ten sonraki çalıma alanımızda, Münbiç'in doğusu olacak" dedi.

“KKTC'NİN HAKKINI KORUMAKLA KARARLI OLDUĞUMUZU MUHATAPLARIMIZA BİLDİRDİK”

Akar, konuşmasında şunları kaydetti: "Bunlar burada devam ederken Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın Kuzeyinde ve doğuda ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tüm faaliyetlerimiz devam ediyor. 462 bin kilometre yaklaşık bizim deniz alanımız var, deniz ülkemiz var.

Mavi vatan dediğimiz, orada da mücadelemiz devam ediyor. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hangisi olursa olsun biz burada son derece açık ve net şekilde anlaşmalara dayalı uluslararası teamüllere, hakkaniyete uygun ne kadar hakkımız varsa, ne kadar hukukumuz varsa, bunlardan vazgeçmemiz mümkün değil.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkını hukukunu korumakla kararlı olduğumuzu, burada herhangi bir şekilde ödün vermemizin söz konusu olmadığını, çok açık ve seçik her türlü vasıtayla muhataplarımıza bildirdik, bildirmeye devam ediyoruz. Bu konu da da her türlü tedbiri aldık bundan sonra da almaya devam ediyoruz".