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KLOPP, BEŞİKTAŞ'I ÖVDÜ

Jürgen Klopp, Beşiktaş'ın iki yıllığına kiraladığı Loris Karius'tan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 14:44
KLOPP, BEŞİKTAŞ'I ÖVDÜ

Brighton and Hove Albion maçının ardından kameraların karşısına geçen Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Beşiktaş'a kiralık olarak giden Loris Karius'un geleceğinin çok parlak olduğunun altını çizdi.

25 yaşındaki Alman yıldızın, yeni bir başlangıç yapmasının kendisi ve Liverpool adına iyi olacağını düşündüğünü söyleyen Klopp, ''Beşiktaş oldukça deneyimli bir kadroya sahip. Türkiye Ligi'nde şampiyon olabileceklerini düşünüyorum. Şu an itibarıyla çok iyi bir kaleciye sahipler. Karius için gerçekten çok mutluyum. O da böyle bir fırsat elde ettiği için çok mutlu.'' dedi.

Alisson ve Mignolet'le sezona devam edeceklerinden de bahseden Alman teknik adam, ''Simon Mignolet ve Alisson'la devam ediyoruz. İkisi de bizim için mükemmel kaleciler. Bu iki genç adamla başarılarımızı sürdürmek istiyoruz.'' dedi.

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