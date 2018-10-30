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KOÇ'TAN FUTBOLCULARA "SİZ DE SORUMLUSUNUZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından Galatasaray maçı öncesinde futbolculara uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:42
KOÇ'TAN FUTBOLCULARA

Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından Samandıra'da seferberlik ilan edildi.

Sabah'ın haberine göre; Başkan Ali Koç, sportif direktör Comolli'nin ve Cocu'nun yardımcılarının da bulunduğu toplantıda futbolculara sert uyarılarda bulundu.

Sözlerine "Cocu ile daha fazla devam edemeyeceğimizi söyleyerek yollarımızı ayırdık" diyerek başlayan Koç, "Bu tabloda sizin de sorumluluğunuz var. Büyük takım gibi mücadele etmiyorsunuz. Büyük takım gibi mücadele etmiyorsunuz. Artık Fenerbahçe formasına yakışan oyunu ortaya koymanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Comolli ile de görüşen Koç, takımın durumuyla ilgili detaylı bir rapor istedi.

 
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