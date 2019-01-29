“KOLTUK SEVDANIZDAN VAZGEÇİN"

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 09:03

Çakıcı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, hükümete “Koltuk sevdanızdan vazgeçin, görevinizi yapın, sorumlu ve cesaretli davranın” diyerek seslendi.

Son dönemde Şeker Sigorta’da yönetim kurulunun Demokrat Parti’nin kontrolünde olduğunu savunan Çakıcı, daha önce de, şu dönemde de görevde bulunan Şeker Sigorta yönetim kurulu üyesinin DP Genel Başkanı Serdar Denktaş tarafından bugün görevden alındığını belirtti.

Çakıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Denktaş’ın bunu yaparak partisini ve kendini olayın dışına çekmeye çalıştığını esefle gördük. Sanki bu yöneticiler DP’den bağımsız suç işlemişler gibi… Geçmiş dönemde Şeker Sigorta’nın içini boşaltmaya giden DP üyeleri arasında ne tuhaftır ki Dektaş’ın eniştesi de var... Dönen dolaplardan haberi yokmuş gibi davranan Denktaş, çıkıyor ve suçluyu buluyor. Bu role giriyor… Koalisyondaki partileri de üç maymunu oynuyor. Şeker Sigorta’yı bu hale getirenin ortakları olduğunu ne görüyor ne duyuyor ne de konuşuyor... Hükümet, koltuk sevdasından vazgeçsin, görevini yapsın, sorumlu ve cesaretli davransın.”