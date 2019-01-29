Ana Sayfa Gündem “KOLTUK SEVDANIZDAN VAZGEÇİN"

“KOLTUK SEVDANIZDAN VAZGEÇİN"

oplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “devletin ve siyasetin kontrolünde olan” Şeker Sigorta’nın yönetim kurulunun her hükümet döneminde değiştiğini kaydederek, Şeker Sigorta’da yaşanan yolsuzluk olayının CTP-DP ve UBP-DP dönemlerini kapsadığını iddia etti

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 09:03
“KOLTUK SEVDANIZDAN VAZGEÇİN

Çakıcı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, hükümete “Koltuk sevdanızdan vazgeçin, görevinizi yapın, sorumlu ve cesaretli davranın” diyerek seslendi.
Son dönemde Şeker Sigorta’da yönetim kurulunun Demokrat Parti’nin kontrolünde olduğunu savunan Çakıcı, daha önce de, şu dönemde de görevde bulunan Şeker Sigorta yönetim kurulu üyesinin DP Genel Başkanı Serdar Denktaş tarafından bugün görevden alındığını belirtti. 
Çakıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Denktaş’ın bunu yaparak partisini ve kendini olayın dışına çekmeye çalıştığını esefle gördük. Sanki bu yöneticiler DP’den bağımsız suç işlemişler gibi… Geçmiş dönemde Şeker Sigorta’nın içini boşaltmaya giden DP üyeleri arasında ne tuhaftır ki Dektaş’ın eniştesi de var... Dönen dolaplardan haberi yokmuş gibi davranan Denktaş, çıkıyor ve suçluyu buluyor. Bu role giriyor… Koalisyondaki partileri de üç maymunu oynuyor. Şeker Sigorta’yı bu hale getirenin ortakları olduğunu ne görüyor ne duyuyor ne de konuşuyor... Hükümet, koltuk sevdasından vazgeçsin, görevini yapsın, sorumlu ve cesaretli davransın.”

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık