Konyaspor' yeni transfer

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 19:22

Atiker Konyaspor’da, Göztepe’de forma giyen Makedon futbolcu Adis Jahovic ile 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Atiker Konyaspor Göztepe’den Adis Jahovic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Konyaspor Kulubü Başkanı Fatih Yılmaz, Süper Lig’in önemli gol ayaklarından biri olan Jahovic’i aralarında gördükleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Önemli bir transfer gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

“Kendisi Süper Lig’in önemli isimlerinden biri. Adis Jahovic’in takımımıza kısa sürede uyum sağlayacağına ve önemli işler yapacağına inanıyoruz. Adis daha önce Avrupa’nın değişik ülkelerinde top koşturmuş ve son derece başarılı olmuş bir isim. Jahovic’in takımımıza katılımıyla sezon başından bu yana yaşadığımız gol bölgesindeki sıkıntıyı çözeceğimize inanıyoruz. Öte yandan bu transferin gerçekleşmesinde emekleri olan yönetim kurulu üyelerimize ve Göztepe Spor Kulübüne teşekkür ediyorum.”

Jahovic: Şimdi kaldığımız yerden devam etmek için buradayız

Yeşil-beyazlı renklere katılan Jahovic ise büyük bir kulübe geldiğini söyledi.

Kendini şimdiden Konya’da daha iyi hissettiğini ifade eden Jahovic, “Konyaspor’u geçtiğimiz seneden beri yakından takip ediyordum. Avrupa ve Süper Lig’de gerçekten önemli işlere imza atıldı. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek için buradayız. Taraftarımızla ve takım arkadaşlarımızla bir bütün olup bulunduğumuz durumdan bir an önce kurtulacağız ve camiamıza çok daha keyifli, rahat maçlar izlettireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Adis Jahovic’in, Konyaspor’da 88 numaralı formayı giyeceği bildirildi.