"KOOPERATİF LEVAZIM'DA NELER OLUYOR?"

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:08

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kooperatif levazım konusu ele alındı.

UBP milletvekili Hasan Taçoy, 62. madde uyarınca “Kooperatif Levazım’da Neler Oluyor” konusunda bir konuşma yaptı.

Taçoy konuşmasının başında nisap sorununa değinerek, nisabı sağlamanın hükümetin görevi olduğunu söyledi.

Kooperatif Levazım’da maaş kesintisi için personelden baskı ile imza alındığını, Yönetim Kurulu üyelerinin istifa ettiğine ilişkin duyumlar aldıklarını söyleyen Taçoy, kooperatiflerin çok önemli olduğunu kaydetti.

Kooperatifçilik konusunun hükümet programında da yer aldığını dile getiren Taçoy, söz konusu maddeyi okudu.

Taçoy, bazı CTP milletvekillerinin muhalefette iken denetim konusunda kurumun Yönetim Kurulu’nu eleştirdiğini ancak bugün iktidara geldikleri halde denetim yapmadıklarını savundu.

Kooperatif Levazım’da neler yapıldığı konusunda milletvekillerine bilgi verilmesini isteyen Taçoy, KTHY döneminde işe girenler ve CAS çalışanları için de yapılabileceklerin ortaya konması gerektiğini belirtti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kooperatif Levazım çalışanlarının Başbakan ve Tarım Bakanı ile görüşme yaptıklarını söyledi.

Ne olup biteceğine çalışanlarla birlikte karar vereceklerini dile getiren Denktaş, uzun yıllardan beri yaşanan bir sorun olduğunu, geçen hafta işçilerle bir araya geldiğini belirtti.

Denktaş, bugün çalışanların önerilerini konuşacaklarını ifade etti.