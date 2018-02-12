Köpek yarışları, Bitcoin ve Kaldıraçlı İşlemlere uyarı

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 12:33

Köpek yarışları, Bitcoin ve Kaldıraçlı İşlemlere DİKKAT !

Bankacılık sektörünün tecrübeli isimlerinden Kıbrıs İktisatbank Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özmerter kaldıraçlı işlemlerin risklerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de dikkatle izlenen ve herkesin hakkında birşeyler söylediği Bitcoin ve kaldıraçlı işlemlerle ilgili açıklamalar yapan Özmerter, buralara yatırılan para miktarının kaybedildiğinde üzülmeye değmeyen bir rakamsa sorun olmadığını ancak buradan para kazanmak için alınmayacak kadar bir risk alınmışsa bunun tehlikeli olduğunu söyledi.

Bitcoin ve rakiplerinin arkasında ciddi teknoloji geliştirildiğine dikkat çeken Özmerter, Bitcoin, geleceğin ödeme araçlarının öncüsü olabilir, hatta ileride geleneksel paranın yerini bile alabileceğini belirttiği açıklamasında, bugün için Bitcoin’i yatırım niyetiyle almak, yatırım niyetiyle köpek yarışı oynamaktan farksızdır dedi.

Mete Özmerter açıklamasının devamında, eğer köpek yarışları, ya da bitcoine servetinizden fazla para gömmek sizi eğlendiriyorsa yazının geriye kalanını okumayabilirsiniz, ama eğlence için harcayacağım para, kaybetmekten üzülmeyeceğim para kadar diyorsanız devam edin dedi.

Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özmerter’in, Kıbrıs şivesiyle halkın kolayca anlayabileceği şekilde yaptığı açıklamasında kaldıraçlı işlemleri şu şekilde özetledi : “Esas tehlike ise kuzu kılığında kurt olan finansal piyasalarda. Burada film yüksek kaldıraçlı işlemlerle başlıyor.

Buralarda ‘yatırımcı’ bir başka deyişle ‘çılgın kişi’ yatırdığı paranın 100 katına kadar işlem yapabiliyor. Dikkat etmeniz gereken husus şurası. Size VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) gibi piyasalarda kaldıraçlı işlem yapmanıza aracılık edecek firmalar KKTC’de faaliyet gösteren yasal kuruluşlar. Aynen Bitcoin ve köpek yarışlarının yasal olduğu gibi. Tipik senaryo şöyle gelişiyor. Sözde uzman kurumlar size büyük kazançlar vaad ediyorlar.

Bu işi çok iyi biliyorlar, döviz piyasalarını yakından takip ediyorlar, borsanın ciğerini biliyorlar ve 10 liranızı alıp bunu kaldıraçlandırarak sizi 1000 liralık riske sokuyorlar. Sonra aradan kısa bir zaman geçiyor, ‘abi bardon’ diyor bizim ‘uzman’. - N’oldu b’abi? - Biraz daha para yatırmanız gerekli yoksa 10 Lira yanar. - ‘B’abi’ den, ‘nasıl oldu bu iş?’ - Oldu abi diyor ama merak etme, bu aslında iyi birşey, bundan sonra gelecek bizim, sen yeter ki biraz daha para ver. Derken film kopuyor. En azından yatırımcı için kopuyor, aracı kurum komisyonlarını nasıl olsa peşinen almış oluyor.

“ Yapılan işlemleri “bildiğin köpek yarışına” benzeten Mete Özmerter, uzmanların piyasaların ne yapacağını gerçekten bilselerdi çoktan köşeyi dönmüş olacaklarını, çalışma ihtiyaçlarınn da zaten olmayacağını, vatandaşların çok geç anladığını belirttiği açıklamasında, Borsa ve döviz piyasaları uzmanı olduğunu söyleyenlere sakın paranızı emanet etmeyin dedi. Özmerter vatandaşları uyarmak maksatlı sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamasında, “Ana para riski olan her evrağın altına imza attığınız anda bilin ki ana paranız gün gelir kaybolur.

Kumarı iyi bilmek diye birşey yoktur. Bitcoin’i, köpek yarışlarını, kaldıraçlı işlemleri sakın eğlenceden öteye görmeyin, ciddiye almayın. Üzülürsünüz. Bu yatırım araçları bugüne kadar KKTC'nde çok insan üzdüler, sizi de üzerler” dedi. Açıklamasının sonuna not düşmeyi de ihmal etmeyen Mete Özmerter ,Kıbrıs şivesini çözemeyen abiler için; bu yazısının finansal ürünün doğasında olan yatırımcının riskten korunma araması (hedging) yerine, aracının her ne pahasına olursa olsun komisyon kazanması üzerine kurulan sistemi eleştirmek için yazıldığını belirtti.