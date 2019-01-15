KORKU FİLMİ GİBİ ANAYOL

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:56

Girne-Güzelyurt Anayolu Karşıyaka mevki karanlığa gömüldü. Vatandaşlar tehlike altında

Girne – Güzelyurt Anayolu’nun Karşıyaka mevkinde köyü ikiye bölen anayolun her iki tarafında yanması gereken sokak lambaları uzun bir süredir yanmaz.

Yoldan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar sürücüler tarafından görülmediği için tehlike yaşamakta ve sıkıntı çekmekte.

Vatandaşlar KIB-TEK in neden elektriği kestiğini, uzun bir süredir bu lambaların neden yanmadığını merak ediyor.

Yetkilileri göreve çağıran vatandaşlar bir an önce bu ışıkların yanmasının sağlanmasını istedi.

Bölgeden Savaş Mustafa adlı vatandaş yetkililerin ilgisizliğinden ve vatandaşların yaşadığı tehlikeden bahsetti.

(KIBRIS MEDYATÖR)