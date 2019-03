"KRİZ ANCAK TÜRKİYE İLE AŞILABİLİR"

Giriş Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:16

Döviz piyasasının hafta sonu hareketlenmesiyle birlikte yükselişe geçen döviz ve hükümetin Türkiye ile olan mali protokolün hayata geçmemesi yüzünden nakit akışının sağlanamaması, hükümeti zor durumda bıraktı. Maliye merkez Bankası’ndan aşırı borçlanarak bir yerde geleceğini ipotek altına aldı.

Bu durumla ilgili olarak gerek vatandaşların, gerekse de hükümetin içine düştüğü mali krizi Lefke Avrupa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı Star Kıbrıs için özel olarak değerlendirdi.

Türkiye’nin içinde bulunduğu seçim ekonomisine ek olarak, Nisan ayı başından itibaren seçim sonuçlarına bağlı ekonomik hayata olumsuz şekilde tesir etmesiyle bu kırılganlık daha da artabilir. İşte bu kırılgan ekonomiyle birlikte en ufacık bir sallanma dahi ortalığın darmadağın olmasına dövizin yukarılara tırmanmasına neden olabilir diyen Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı bu ortamın çok hassas olduğuna değindi.

Dövizde tedirginlikle başlayan ve daha sonra yukarılara doğru bir trend sergileyen bu durumun ekonomide bize ihtiyatlı olmayı öngörüyor dediği Şafaklı, tedbiri baştan alacağız ki, Nasrettin Hoca’nın testiyi, kırmadan suyu getiren çocuğu tokatlaması örneğinde olduğu gibi.



Daha önce yaşadıklarımızdan ders almak koşuluyla, geleceği yönelik döviz bazlı borçlanmayı bir kenara bırakmamız lazım diye konuşan Şafaklı, zira döviz geliri olmayan, maaşını dövizle almayan çalışanların ev, araba gibi ihtiyaçlarını döviz borçlanarak gerçekleştirmeleri halinde bir gün dövizin aşırı artabileceğini bilmesi gerekir diyen Şafaklı, sonra iş işten geçtikten sonra vatandaşlar da “Nerede bu devlet” dememeli dedi.

Devlete de bu konuda önemli görevler düşüyor diye konuşan Şafaklı, vatandaşlarının ekonomi idaresinde devletin de yönlendirici rol oynaması gerektiğini ifade etti. Türkiye’de bu konuda ailelerin finansal durumlarını kriz karşısında nasıl yöneteceklerine dair devlet tarafından eğitici çalışmaların yapıldığını anımsatan Şafaklı ailelerin ve bireylerin de artık alıştıkları pahalı ve lüks harcamaları bir kenara bırakmalarını söyledi.

Şafaklı, Tatillerini yurtdışında geçirmeye alışmış ailelerin bu tür lüks harcamaları bir kenara bırakarak artık tatillerini de yurtiçinde değerlendirmeye yönelik alışkanlık kazanmaları gerektiğine işaret etti. Yine Turizm Bakanlığı ve turizmcilere de bu hususta önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Şafaklı, iç turizmde cazip ve ekonomik paketlerin düzenlenerek, ülke vatandaşlarının tatillerini ülkelerinde geçirmelerinin sağlanması yönünde adımların atılmasını önerdi.

Hükümetin bu döviz krizinde alması gereken önlemlerden birine de işaret eden Okan Veli Şafaklı, Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle artan kuzeye geçişler sırasında, ülkemize geçenlerin sınır kapılarında fazla beklemeden işlemlerin daha seri bir şekilde yapılarak, bu geçişlerin artmasını sağlamak olmalıdır kısaca bu krizi fırsata çevirmek gerekir dedi.

Hükümet yaşanılan bu kriz ortamında, gerçek anlamda tasarrufa giderek, yaptığı harcamaları, yeme içme izaz ikram gibi giderleri kısarak idareli davranma durumunda olmalı diyen Şafaklı, acil olan yatırımlar öne çıkarılarak tamamlanmalıdır diye konuştu.

Hükümetin bir türlü imzalayıp işleme koyamadığı mali protokolün süratle imzalanıp Türkiye ile olan finansal ilişkileri hızlandırması zorunluluğuna işaret eden Şafaklı, bunun aksi durumunda ekonomik krizin daha da ivme kazanacağına vurgu yaptı.

Bu dörtlü koalisyonun yapısı gereği iş yapabilecek bir vizyona ve yapıya sahip olmadığına değinen Okan Veli Şafaklı, hükümette farklı ideolojiler, farklı duyarlılıklar olmasından dolayı bir birliktelik sağlanamadığına dikkat çekti.



"EKONOMİK BUNALIMI TÜRKİYESİZ AŞAMAYIZ"

İçine girdiğimiz ekonomik bunalımın ancak Türkiye’nin katkılarıyla aşılabileceğini söyleyen Okan Veli Şafaklı ancak bunun olabilmesi için de reformları yapabilecek, mali protokolün gereklerini yerine getirebilecek bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Şafaklı, bu hükümette de o vizyonun olmadığını söyledi. Her geçen günün sonunda ekonomik krizin pençesine daha çok yakalanan KKTC’de ekonomik reformları bir an önce hayata geçirebilecek bir yapıya olan ihtiyacı dile getirdi Okan Veli Şafaklı.

Zaten dar gelirli ve asgari ücretlinin, açlık sınırı altında geçinmeye çalıştığını ifade eden Şafaklı, içinde bulunulan bu zor durumdan ancak Türkiye ile olan ilişkilerde, protokolle varılan mutabakatlarda gerçek anlamda reformları zamana yayarak uygulamaya koyarak mali para akışının ivedilikle sağlanması gerektiğine işaret etti.

Hükümetin sosyal medyada yer alan “Bir çukuru dahi dolduracak asfaltları yok” iddialarının gerçek olduğuna değinen Şafaklı, maalesef bu hükümetin misyonunun tamamlandığını söyledi.

Hükümetin en kolay sarıldığı elektrik ve akaryakıt zamlarının halkı bunalttığına dikkati çeken Şafaklı, palyatif önlemlerle bu krizin üstesinden gelinemeyeceğini, bir an önce mali protokolün tamamlanarak Türkiye’den para akışının gecikmeden sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.