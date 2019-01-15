KTOEÖS İLE PEO’DAN ORTAK DEKLARASYON...

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:07

Yayımlanan ortak deklarasyonda, Kıbrıs müzakere sürecinin kesintiye uğradığı yerden derhal yeniden başlaması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, iki toplumun liderlerinin BM Genel Sekreteri Gutteres’in Crans - Montana’da sunduğu çerçevede çözüme ulaşılması için ciddiyet ve kararlılıkla yaratıcı bir biçimde çalışması gerektiğine işaret edildi.

“TEK YOL GÖRÜŞMELER YOLU”

İki sendika tarafından yayımlanan ortak deklarasyonda, “İki örgüt emekçilerin kapitalist sistemin derin krizinin yol açtığı ağır sonuçlar ve çalışanların haklarına karşı yapılan saldırılarla, emperyalist müdahaleler ve savaşlarla, sosyal eşitsizliklerin keskinleşmesiyle, göç ve çevrenin tahribatıyla karşı karşıya olduklarını kaydederler” ifadelerine yer verildi.

Küresel ekonomik kriz ve yol açtığı sonuçların Kıbrıslı Türk ve Rum emekçilerin ortak sınıfsal çıkarlarını, neoliberal kemer sıkma politikalarına karşı mücadelelerini ve aralarındaki dayanışmayı yoğunlaştırma gereksinimini daha da önemli kıldığının vurgulandığı açıklamada, gerçekleştirilen görüşmede; Kıbrıs sorunundaki mevcut durum hakkında iki örgüt arasında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

“MÜZAKERE SÜRECİ KESİNTİYE UĞRADIĞI YERDEN DERHAL YENİDEN BAŞLAMALI”

Üzerinde antlaşmaya varılacak barışçıl çözüme götürebilecek tek yolun görüşmeler yolu olduğunun kaydedildiği açıklamada, müzakere sürecinin kesintiye uğradığı yerden derhal yeniden başlaması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, iki toplumun liderlerinin BM Genel Sekreteri Gutteres’in Crans - Montana’da sunduğu çerçevede çözüme ulaşılması için ciddiyet ve kararlılıkla yaratıcı bir biçimde çalışması gerektiğine işaret edildi.

“PEO ve KTOEÖS; BM kararlarında belirtildiği şekilde, iki toplumun siyasi eşitliğinin ve tek egemenliğin, tek vatandaşlığın, tek uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü hedefine bağlı kalmaya devam etmektedirler” denilen açıklamada, iki örgütün sendikal hareketin yıllardır savunduğu ilke ve değerleri içerecek bir çözüm için çalışmaya devam edeceği belirtildi.

“ORTAK FAALİYETLER YOĞUNLAŞTIRILMALI”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çözüm birleşik çalışma ilişkileri ve istihdam sisteminin, birleşik ücret ve ödenek sisteminin ve birleşik sosyal güvenlik planının uygulanması için gerekli tüm önkoşulları içermelidir.

PEO ve KTOEÖS gerçekleştirdikleri görüşmede çalışanlar arasında yeniden yakınlaşma çabasının dostluk, işbirliği ve dayanışma atmosferinin güçlenmesine ve temel hedef olan Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunan ortak faaliyetlerini yoğunlaştırma gereksinimi üzerinde hem fikir oldular.

Emekçilerin hareketi olarak Kıbrıs’ın taksimi fikri ile uzlaşmamız asla söz konusu olamaz.”

Açıklamada, örgütlerin; yurdun geleceği hakkında aynı kaygıları paylaşan iki toplumun diğer ilerici örgütleri ile işbirliği içerisinde çözüm ve yeniden birleşmiş, barış ve güvenlik içerisindeki bir vatanda barış içerisinde bir arada yaşama fikrinin ilerletilmesi için halkı harekete geçirme hedefi ile inisiyatifler üstlenerek ortak faaliyet ve çalışmalarına devam edeceği belirtildi.