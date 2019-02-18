KTÖS, TATAR’I TARTIŞMAYA ÇAĞIRDI

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:57

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a eleştirilerde bulundu.

Tatar’ın, KTÖS’ün TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarına cevap vermesini kendine siyasi malzeme yaptığını savunan Elcil, Tatar’ın “açık tartışmayı ve sorulara kamuoyu önünde cevap vermeyi kabul etmeyip suçluluk psikolojisiyle kendilerini dava etmekle tehdit ettiğini” öne sürdü.

Elcil, muhalefet etmenin hakaret etmek olmadığını kaydederek, Tatar’a, “geçmişte yaşananların hiçbir zaman silinmeyeceğini hatırlatmak istediğini” belirtti.

“Sendika olarak, siyasetçilerin hesap verilebilen, şeffaf icraatlar ortaya koymalarının geçmişteki icraatları ile örtüştüğüne inanmaktayız. Sorduğumuz sorular ve siyaseten yaptığımız açıklamaların belgeleriyle arkasında olduğumuzu vurgularken Sayın Ersin Tatar’ın kamuoyu önünde yapacağı açıklamaları merakla beklemekteyiz” diyen Elcil, Tatar’ın tek amacının hükümete gelmek olduğunu savundu.