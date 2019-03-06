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KTSO HEYETİ İKİ TESİSİ ZİYARET ETTİ

Kıbrıs Türk Sanayi Odası(KTSO) Başkanı Candan Avunduk ve beraberindeki heyet kablo üretimi yapan Cyprocable Ltd ve ketçap-mayonez üreten Pakcel Ltd’i ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 6 Mart 2019 Çarşamba 08:51
KTSO HEYETİ İKİ TESİSİ ZİYARET ETTİ

Oda Başkanı Candan Avunduk yatırımların umut, gurur ve mutluluk verdiğini dile getirerek, içinde bulunulan zor koşullara rağmen kalkınma adına inadına yatırım ve üretim yapmak zorunda olunduğunu vurguladı.
KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, heyet ilk olarak en büyük ve yüksek kapasiteli elektrik kablosu üreten tesis konumundaki Haspolat Kirli Sanayi Bölgesinde bulunan Cyprocable Ltd’i, daha sonra da Cihangir’de bulunan Pakcel Ltd’ye ait otel ve restoranlara yönelik ketçap ve mayonez üretimi yapan tesisi ziyaret etti.

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