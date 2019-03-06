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KTTO ICCIA’DA TEMSİL EDİLDİ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, üyesi olduğu İslam Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ICCIA) 35’inci Genel Kurulu ve Mısır İş Yatırım Forumu’na katıldı.

Giriş Tarihi: 6 Mart 2019 Çarşamba 11:32
KTTO ICCIA’DA TEMSİL EDİLDİ

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, ICCIA Genel Kurulu ile “Afrika ve Akdeniz İşbirliği” temalı Mısır İş Yatırım Forumu, 3-4 Mart tarihleri arasında, Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Ticaret Odaları Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
   
KTTO Başkanı Turgay Deniz ve Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan Engelkıran başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olmak üzere, Afrika Ticaret Odaları Birliği, Akdeniz Ticaret Odaları Birliği, Arap Ticaret Odaları Birliği ve özel sektör yetkilileri temaslarda bulundu.

 

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