Küçük kıza araç içinde tecavüz

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2018 Çarşamba 13:05

Mağusa'da geçtiğimiz gün yaşanan 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ve saldırı şnfiale neden oldu. Mağusada 40 yaşındaki Bülent Yılmaz adlı kişi, kızının arkadaşı olan 13 yaşındaki küçük kıza araba içerisinde cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu iddiasıyla geçtiğimiz Cumartesi günü tutuklandı.

40 yaşındaki Bülent Yılmaz'ın kızı ile birlikte kızının 2 arkadaşını evlerine götürmek üzere aracına aldığı belirtildi. Yılmaz'ın kızını ve 2 arkadaşını Bedis ormanına götürdüğü ve kızı ile kızın diğer arkadaşına 'Siz gidin ben arkadaşınızla özel bir mesele konuşacağım' diyerek yanlarından uzaklaçtırdığı öğrenildi.

Yine elde edilen bilgilere göre Yılmaz arka koltukta oturan kızın yanına geçerek 13 yaşındaki kızın vücudunu elleyip okşayarak ve müstehcen yerlerini elleyerek cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu öğrenildi. Bülent Yılmaz şikayet üzerine tutukanarak 31 Aralık tarihinde Mağusa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk temin edildi.