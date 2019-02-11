"KÜÇÜK ORTAK TDP, SÜREKLİ TOKAT YİYOR"

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:51

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, TDP’nin hükümetin küçük ortağı olduğundan dolayı sürekli tokat yediğini söyledi.

Ada TV’de yayınlanan Günaydın Ada’ya konuk olan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, 4’lü koalisyon hükümetinde yer alan Toplumcu Demokrasi Partisi ’nin hükümetin küçük ortağı olduğundan dolayı sürekli tokat yediğini söyledi.

“GERİYE DÖNÜLMESİ İÇİN ÇABALIYORUZ”

Dome Hotel konusunu üzüntü ile izlediklerini belirten Sucuoğlu, “bu konuyla ilgili kimse ile kavgamız yok, olay kesinlikle yanlış, bu konuda geriye dönülmesi için çabalıyoruz” dedi.

“UYUŞTURUCU KULLANIMINI ENGELLEMEK İÇİN TÜRKİYE’DEN YARDIM ALIN”

Uyuşturucu konusuna da değinen Faiz Sucuoğlu, uyuşturucu kullanımının hat safhada olduğunun altını çizerek, “eğer bu işe bir çare bulamıyorsanız, Türkiye’den eğitim alın, yardım alın” ifadelerini kullandı.

“KIBRIS SORUNUNDA SADECE PATİNAJ OLUR”

Öte yandan Kıbrıs sorunu ile alakalı da konuşan Sucuoğlu, Kıbrıs sorununda hiçbir gelişme olmayacağını vurgulayarak, “Kıbrıs sorununda sadece patinaj olur. Kıbrıs Türkü için zaman kaybıdır. Sayın Cumhurbaşkanı hala çözüm peşinde koşuyor” diye konuştu.