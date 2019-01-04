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KÜÇÜK’ÜN, GÜNEY KIBRIS’TAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Gribal enfeksiyon sonrası yaşadığı sorunlar nedeniyle Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde bulunan eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün tedavisi sürüyor.

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2019 Cuma 11:38
KÜÇÜK’ÜN, GÜNEY KIBRIS’TAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

TAK muhabirinin aile yakınlarından edindiği bilgiye göre, Küçük’ün sağlık durumunda bir değişiklik olmazken, tedavisi devam ediyor. 
İrsen Küçük, geçen Cuma günü soğuk algınlığına bağlı gribal enfeksiyon sonucunda ciğerlerinin aşırı yüklenmesi sebebiyle yaşadığı sorunlardan dolayı Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi, eski adıyla Amerikan Kalp Enstitüsü’ne başvurmuştu. 
Kalp yetmezliği sorunu bulunan Küçük, tedbir amaçlı olarak yarı yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 
1940 doğumlu İrsen Küçük, çeşitli hükümetlerde bakan olarak görev almış ve 2010-2013 yılları arasında Başbakanlık yapmıştı.

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