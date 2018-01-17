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Kulüp yöneticisi Jan de Jong persie hakkında bilgi verdi

Hollanda Eredivisie takımlarından Feyenoord, Fenerbahçe ile yolları ayırmaya hazırlanan Robin van Persie hakkında açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 18:51
Kulüp yöneticisi Jan de Jong persie hakkında bilgi verdi

Hollanda Eredivisie takımlarından Feyenoord, Fenerbahçe ile yolları ayırmaya hazırlanan Robin van Persie hakkında açıklama yaptı.

Kulüp yöneticisi Jan de Jong, Hollandalı golcü ile anlaştıklarını dile getirirken iki kulüp arasındaki görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Fenerbahçe ile iletişim halinde olduklarını belirten Jan de Jong, “Konular bizim dışımızda gelişiyor. Van Persie ile anlaşma sağladık ama Fenerbahçe ile bir kontratı var. O konunun çözülmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan transfer konusunda açıklama yapan Feyenoord Futbol Direktörü Van Geel, “Dirk Kuyt’ın yaptığı gibi Van Persie’nin de öncü bir rol almasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

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