KUNDURACI'YA BİR AY PSİKİYATRİK MUAYENE

Giriş Tarihi: 1 Mart 2019 Cuma 09:00

Dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin huzuruna çıkarılan Bilge Lord’un davası 8 Nisan’a ertelendi.

Bilge Lord’un avukatı Mehmet Kaptan Bensen, Lord’un ithamı anlama yetisi olup olmadığı yönünden Prof. Dr. Çakıcı ve psikolog Meryem Karaaziz tarafından cezaevinde görüşmelerine olanak sağlanmasını talep etti.

Bensen, uzmanların sanığı, haftada üç kez, 40-45 dakika süreyle göreceğini ve tıbbi rapor hazırlanacağını beyan etti.

Kıdemli Savcı Varol, talebe itiraz etmedi. Başkan Fadıl Aksun, Yargıtay’ın verdiği karara atıfta bulunarak, sanığın ithamı anlama yetisi olup olmadığının anlaşılabilmesi için haftada üç kez iki uzman tarafından mesai saatleri içerisinde ziyaret edilmesine olanak sağlanmasına direktif verdi.

Başkan Fadıl Aksun, davayı 8 Nisan’a erteledi.

(STAR KIBRIS)