Kurnazın böylesi görülmedi !

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe 20:31

Sigortayı Kazıklamak İçin Aracını Yaktı

Evrim Kamalı Kıbrıs Manşet Özel Haber

Tepebaşında kısmen yanmış olarak bir araç bulundu. Aracın sigortadan para almak için sahibi tarafından yakıldığı ortaya çıktı.

Tepebaşında dün akşam meydana gelen kundaklama ve kasti hasar olayı ile ilgili tutuklanan 2 zanlı bugün Girne Kaza mahkemesinde Yargıç huzuruna çıkarıldı. Soruşturmayı yapan polis memuru Ahmet Gözütok mahkemede verdiği yeminli ifadede, önceki akşam saat 22.30 sıralarında, Çamlıbel- Tepebaşı yolunda kısmen yanmış KH 802 plakalı bir araç bulunduğunu, yapılan araştırma sonucunda, kasti hasara uğratılan aracın sahibi Arif Kimyalar ve Mahmut Erpolat’ın tutuklandığını anlattı.

Polis, Mahmut Erpolat’ın poliste verdiği gönüllü ifadede, aracı, sahibi Arif Kimyalar ile birlikte, sigortadan para almak için yaktıklarını, olayda anında giydikleri ayakkabıların yerini itiraf ettiğini kaydetti.

Polis, zanlı Mahmut Erpolat’ın gönüllü ifade vererek, aracın sahibi Kimyalar’ın sigortadan para alabilmek için kendi aracını yaktığını ve ona yardım ettiğini anlattığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu da, meseleyle ilgili tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlılar hakkında birer gün tutukluluk emri verdi.