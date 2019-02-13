KURŞUNLAMAYA 3 GÜN DAHA TUTUKLULUK

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 09:19

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, olayla ilgili bulguları aktardı. Aydın, 1 Şubat 2019 tarihinde Gifa Airways isimli işyerine 8 el ateş eden Emre Yalçın’ın itirafı üzerine olayda kullandığı söz konusu tabancayı zanlı Şükrü Diprede’den satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlı Emre Yalçın’ın ifadesi üzerine tutuklanan zanlı Şükrü Dipdere’nin de tutuklandığını ve suçunu itiraf ettiğini kaydetti. Polis Dipdere’nin ifadesinde söz konusu tabancaları zanlı Mesut Okur’da aldığını itiraf etmesi üzerine zanlı Mesut Okur’un da tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, meselenin ciddiyetine vurgu yapıp, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına ve doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.