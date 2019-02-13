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KURŞUNLAMAYA 3 GÜN DAHA TUTUKLULUK

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Tesebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayici Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Emre Yalçın ve ona silahı temin eden zanlı Mesut Okur dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 09:19
KURŞUNLAMAYA 3 GÜN DAHA TUTUKLULUK

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, olayla ilgili bulguları aktardı. Aydın, 1 Şubat 2019 tarihinde Gifa Airways isimli işyerine 8 el ateş eden Emre Yalçın’ın itirafı üzerine olayda kullandığı söz konusu tabancayı zanlı Şükrü Diprede’den satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlı Emre Yalçın’ın ifadesi üzerine tutuklanan zanlı Şükrü Dipdere’nin de tutuklandığını ve suçunu itiraf ettiğini kaydetti. Polis Dipdere’nin ifadesinde söz konusu tabancaları zanlı Mesut Okur’da aldığını itiraf etmesi üzerine zanlı Mesut Okur’un da tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, meselenin ciddiyetine vurgu yapıp, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına ve doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.

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