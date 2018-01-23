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Kuzey ırak'a bomba yağdı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak Kuzeyi Zap bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 11:50
Kuzey ırak'a bomba yağdı
TSK, Kuzey Irak'ı vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak Kuzeyi Zap bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiğini açıkladı.

TSK, Kuzey Irak'ı vurdu

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği aktarıldı. 

Bu doğrultuda, Irak Kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile hudut hattındaki karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Ocak 2018 tarihinde hava harekatı düzenlendiği, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiği belirtildi.

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