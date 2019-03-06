LAPTA'DA DARP VE CİNSEL TACİZ İDDİASI

Giriş Tarihi: 6 Mart 2019 Çarşamba 09:35

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ali Aslan, erkek meçhul bir şahsın 3 Mart 2019 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lapta’da ikamet eden 72 yaşındaki B.B. isimli İngiliz kadının kapısını çalıp açmasını sağladıktan sonra zorla içeri girdiğini, B.B.’nin elini kolunu bağladıktan sonra yatağa götürüp zorla oral ilişkiye girdiğini söyledi. Polis, söz konusu erkek şahsın cinsel tecavüz suçunu işledikten sonra B.B.’nin yüzüne tokat atıp cüzdanı içerisinde bulunan 300 TL ile bankamatik kartı ve şifresini aldıktan sonra evden çıkış yaptığını belirtti. Mesele ile ilgili yapılan soruşturma sonucunda söz konusu şahsın Karşıyaka’da ikamet eden Ergün Karadağ olduğunu tespit ettiklerini kaydeden polis memuru, aynı gün tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek, “Cinsel tecavüz”, “Soygun” ve “Mülke Tecavüz”suçlarını işlediğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının çaldığı bankamatik kartından ise 300 TL çekip harcadığını anlattığını açıkladı. Polis, yapılan tanıtma merasiminde de müştekinin zanlıyı teşhis ettiğini açıkladı. Meselenin oldukça ciddi bir mesele olduğunu, tahkikatın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

(STAR KIBRIS)