LAPTA'DA YOL ÇÖKTÜ!

Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar nedeniyle Lapta-Başpınar bölgesindeki Aşık Veysel Sokağında yer alan yol, aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü.
Lapta sakini Ahmet Öztürk’ün park ettiği araç, yolun çökmesi nedeniyle toprağa saplandı.
Öztürk’ün çökme anında otomobilin içinde bulunmaması büyük bir faciayı önledi.
Dün öğle saatlerinde gerçekleşen olayın ardından Lapta Belediye ekipleri toprağa saplanan aracı kurtardı.
Ahmet Öztürk, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve belediye çalışanlarına yardımlarından dolayı teşekkür etti.
Lapta Belediyesi de olay sonrası, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Lapta halkına uyarıda bulundu.
Lapta Belediyesi’nin paylaşımı şu şekilde:
“Başpınar - Aşık Veysel sokakta yağmur nedeniyle çökme oluşmuştur. Yolu kullanacak vatandaşlarmızın dikkatlı olması önemle rica olunur”