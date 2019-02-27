LAPTA’DA ZİPRO KABİN SOBA YANGINA SEBEP OLDU

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:52

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 17.30 sıralarında zipro kabin sobanın çekyat koltuğa temas etmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.