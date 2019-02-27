LAPTA’DA ZİPRO KABİN SOBA YANGINA SEBEP OLDU

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 17.30 sıralarında zipro kabin sobanın çekyat koltuğa temas etmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 17.30 sıralarında zipro kabin sobanın çekyat koltuğa temas etmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
“RUM İSTEKLERİMİZİ KABUL ETMİYOR”