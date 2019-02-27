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LAPTA’DA ZİPRO KABİN SOBA YANGINA SEBEP OLDU

Lapta’da Mustafa Can Okutan'ın ikametgahında çıkan yangında iki çekyat, mutfak dolapları ve altı metrekarelik çatı yanarak zarar gördü.

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:52
LAPTA’DA ZİPRO KABİN SOBA YANGINA SEBEP OLDU

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 17.30 sıralarında zipro kabin sobanın çekyat koltuğa temas etmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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