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LASSA SITMASINDA ÖLÜ SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması" nedeniyle ölü sayısı 23'e çıktı

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:00
LASSA SITMASINDA ÖLÜ SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, Lassa sıtması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 oldu.

Ülkenin Plateau, Ebonyi, Taraba, Kogi başta olmak üzere 10 eyaletinde 148 vaka tespit edildi.

Nijerya hükümeti, Lassa sıtması nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlere temas etmemeleri tavsiyesinde bulunuyor.

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