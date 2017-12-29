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LAÜ öğrencileri yeni yıla erken girdiler

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ve Dış İlişkiler Direktörlüğü’nün işbirliğiyle LAÜ’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere “Noel Kutlamaları” gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 16:23
LAÜ öğrencileri yeni yıla erken girdiler

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ve Dış İlişkiler Direktörlüğü’nün işbirliğiyle LAÜ’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere “Noel Kutlamaları” gerçekleştirildi.

LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi’nde gerçekleştirilen kutlamaya çok sayıda öğrenci katıldı.      Gecede farklı öğrenci gruplarının sahne performansları, tiyatro ve dans gösterileri yer aldı. LAÜ çalışanlarının da katılım gösterdiği kutlamada öğrencilerin sergilediği performanslar beğeni ile izlendi.

Öğrencilerin çoşkulu kutlamalarının ardından kokteyl düzenlenerek, geceye özel noel pastası kesildi.

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