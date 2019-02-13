LEFKE BÖLGESİ ÖRGÜTLERİNDEN EYLEM...

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 14:48

Eyleme; Kadınlar Konseyi Lefke Şubesi, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şubesi, Lefke Belediye Meclisi kadın üyeleri katıldı.

Eylemciler, Lefke’deki Cengiz Topel Hastanesi’nin kapatılması endişesi yaşadıklarını söyleyerek, sorunların çözülmesini ve hastanenin ek binasının tamamlanmasını talep etti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim de eylemcilerin yanına giderek, hastanede son bir yılda yaşanan gelişmeleri aktardı. Bakan Besim, “Cengiz Topel Hastanesi’ni kapatma veya geri götürme gibi bir düşünce kesinlikle olamaz” dedi.

Eylemde, Kadınlar Konseyi Lefke Şubesi Başkanı Nevin Fenman basın açıklamasını okurken, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şubesi Sorumlusu Gülten Bayramoğlu, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği Başkanı Suziye Zafer konuşma yaptı.

Kadınlar Konseyi Lefke Şubesi, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şubesi, Lefke Belediye Meclisi kadın üyelerinin Sağlık Bakanlığı önünde yaptıkları eylem sırasında Besim ile görüşmelerinin ardından, bakanlık toplantı salonunda da taleplerinin iletildiği detaylı bir toplantı gerçekleştirildi.



Kadınlar Konseyi Lefke Şubesi Başkanı Nevin Fenman, Cengiz Topel Hastanesi Doğum Servisi’nde doğum yaptırılamadığını, uzman doktorun haftada iki gün görev yaptığını belirtti.

Hastanede ortopedist, ürolog, kardiyolog gibi branşlarda doktor bulunmamasının bölge halkının temel sağlık hizmeti dahi alamadığının göstergesi olduğunu öne süren Fenman, hemşire eksikliği yaşandığını, röntgen ve benzeri cihazları çalıştıracak teknik personelin yetersiz olduğunu savundu.

Fenman, “Hastanemiz poliklinik hizmeti veren bir sağlık kuruluşu seviyesine düşürülmüştür.” dedi.

Hastaneye ilave edilecek 120 yataklı ek bölüm ve tadilatın projelerinin hazır olmasına rağmen temelinin atılamadığına işaret eden Fenman, “Cengiz Topel Hastanesi ek inşaat ve tadilat projesinin derhal temelinin atılıp gerçekleştirilmesini talep ederiz” diye konuştu.

“İlçe halkı ve öğrencileri ile 25 bin insanın çağdaş sağlık hizmeti alma hakkı yadsınamaz” diyen Fenman, hastanenin gerçek anlamda II. Basamak Hekimlik Hizmeti veren bir hastane düzeyine yükseltilinceye kadar eylemlerinin artarak devam edeceğini kaydetti.



Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şubesi Sorumlusu Gülten Bayramoğlu, bölge halkının hastanenin kapatılacağı endişesi içinde olduğunu belirtti.

Bayramoğlu, Güzelyurt Hastanesi bitirildiği zaman Cengiz Topel Hastanesi’nin poliklinik olarak kullanılacağı endişesi yaşadıklarını kaydetti.



Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği Başkanı Suziye Zafer de sorunları aktararak, röntgen cihazının sadece mesai saatleri içinde çalıştığını, mesai dışında yaşanan olaylarda hastaların bölgede hizmet alamadığını, hastanede aletleri çalıştıracak uzmanların bulunmadığını belirtti.

Kadın Doğum Servisi’nde sıkıntı yaşandığını dile getiren Zafer, ek binanın tamamlanacağı sözünün verildiğini ancak sözlerin tutulmadığını söyledi.

Zafer, projenin en kısa zamanda bitirilmesini istediklerini belirtti.



Sağlık Bakanı Filiz Besim de Cengiz Topel Hastanesi’ni geri götürme düşünceleri bulunmadığını, göreve geldikleri günden itibaren hastaneyi ileriye taşıdıklarını, eksikliklerin farkında olduklarını ve bunların da tamamlanması yönünde çaba ortaya koyduklarını kaydetti.

Hastaneye çağdaş bir röntgen cihazı alındığını, ilk defa tam zamanlı radyolog atandığını, ultrasound cihazının yenilendiğini dile getiren Besim, kadın doğum uzmanının haftanın iki günü hastanede olduğunu, yeni kadın doğumcu için ilan açıldığını, eksikliğin giderileceğini belirtti.

Besim, hastanede smear taramalarının yapıldığını, spiral takılabildiğini dolayısıyla kadın sağlığının, koruyucu hizmetlerin geriye gittiğini söylemenin mümkün olmadığını ifade etti.

Hemşire eksikliğinin ada genelinde yaşanan bir sorun olduğuna işaret eden Besim, üçüncü kez kadro artırımına gittiklerini, nisan ayında yeniden hemşire alınacağını söyledi.

Cengiz Topel’in ek binası ile ilgili projenin onaylandığını belirten Besim, projenin hayata geçmesi için kaynak sıkıntısının aşılması gerektiğini kaydetti.

Hastanenin diyaliz ünitelerinin ay sonu devreye gireceğini dile getiren Besim, hastanenin kadın doğum servisini kapatma düşünceleri bulunmadığını vurguladı.

Besim, Cengiz Topel Hastanesi bizim için çok önemli bir hastanedir. Kapatılması asla söz konusu değildir. Bölge halkı çok daha çağdaş bir hastaneyi hak ediyor. Bizim amacımız bunu sağlayabilmektir” dedi.