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LEFKELİLER, AKINCI’DAN DESTEK İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Mustaf Akıncı, Aplıç Sınır Kapısı’ndaki incelemesinin ardından, Lefke’de halk ile bir araya gelerek, dileklerini dinledi ve sorularını yanıtladı.

Giriş Tarihi: 2 Şubat 2019 Cumartesi 09:13
LEFKELİLER, AKINCI’DAN DESTEK İSTEDİ

Bölge halkı, Lefke’nin ilçe olmasının gereklerinin yerine getirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Akıncı’dan destek de istedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Aplıç Sınır Kapısı’nın açılmasında gösterdiği kararlılık ve çaba için Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür eden  vatandaşlar, yaz aylarında turistlerin de etkisi ile sınır kapısından geçişlerin artmasını beklediklerini belirtti.

Bölge sivil toplum kuruluşları temsilcileri de yaptıkları planlar hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdiler.

 

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