LEFKELİLER, AKINCI’DAN DESTEK İSTEDİ

Giriş Tarihi: 2 Şubat 2019 Cumartesi 09:13

Bölge halkı, Lefke’nin ilçe olmasının gereklerinin yerine getirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Akıncı’dan destek de istedi.



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Aplıç Sınır Kapısı’nın açılmasında gösterdiği kararlılık ve çaba için Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür eden vatandaşlar, yaz aylarında turistlerin de etkisi ile sınır kapısından geçişlerin artmasını beklediklerini belirtti.



Bölge sivil toplum kuruluşları temsilcileri de yaptıkları planlar hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdiler.