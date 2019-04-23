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LEFKOŞA ATATÜRK ANITI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, bugün KKTC genelinde kutlanıyor.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 11:13
LEFKOŞA ATATÜRK ANITI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

23 Nisan kutlamaları çerçevesinde başkent Lefkoşa’daki ilk tören, saat 08.50’de Atatürk Anıtı’nda yapıldı.

Atatürk Anıtı’ndaki törene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, KTBK Komutanlığı temsilcisi KTK Alay Komutanı Piyade Albay Şükrü Güzel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi 1. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Hakkı Aşık, Lefkoşa Türk Belediyesi’nden temsilciler, siyasi partiler, askeri erkan, dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Anıta çelenklerin sunulduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erdi.

 

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