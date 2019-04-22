LEFKOŞA'DA 752 ADET EXTACY!

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 08:02

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine gerçekleştirilen narkotik operasyonunda tasarufunda yüklü miktarda uyuşturucu hap ile yakalanan zanlı Serdar Kuzu dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadetr veren polis memuru Ozana Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder 20 Nisan 2019 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Lefkoşa'da Burç Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda tespit edilen zanlı Serdar Kuzu’nun tasarrufunda extasy türü uyuşturucu madde olduguna inanılan 752 adet hap bulunarak emare alındığını söyledi. Pols zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu itiraf nitelikli gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek meselenin çok ciddi olduğunu bulunan hapların nasıl ve nerde temin edildiğinin araştırılacağını ayrıca bağlantılı başka kişilerinde ola bileceğini belirterek tahkikat maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(STAR KIBRIS)