Lefkoşa'da gençler yeteneklerini sergileyecekler !

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 11:48

GENÇLER YETENEKLERİNİ SERGİLEYECEK LEFKOŞA GENÇLİK DERNEĞİ’NİN “OPEN MIC VE RESİM SERGİSİ” CUMARTESİ BEDESTEN’DE

Lefkoşa Gençlik Derneği, gençlerin sanat alanındaki yeteneklerini sergileme fırsatı bulacağı bir etkinlik düzenliyor.

Cumartesi akşamı saat 19.30’da Lefkoşa’da Bedesten’de yer alacak “Open Mic ve resim sergisi” etkinliğinde, gençler mikrofon karşısına geçip şiirler, kısa hikayeler ve komediler sunacak. Ayrıca gençlerin yapacağı resimler de sergilenecek.

Lefkoşa Gençlik Derneği’nden yapılan açıklamada, “Sanat, sesimizle, cesaretimizle güzel. Sanatın her zamankinden daha fazla önem arz ettiği bugünlerde, yarının sanatçıları olarak, susmayın, uyumayın, durmayın, oturmayın. Bize katılın, sesiniz olalım. Bize katılın, gençlerin sesi olalım” denilerek gençlere katılım çağrısı yapıldı.

Yakın geçmişte kurulan Lefkoşa Gençlik Derneği kendini, Lefkoşalı gençleri bir araya toplamak, eğlendirirken aynı zamanda da düşünmelerini sağlamayı hedefleyen bir örgüt olarak tanıtıyor. Dernekle ve düzenleyeceği etkinlikle ilgili bilgilere Facebook sayfasından ulaşılabiliyor.