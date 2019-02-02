LEFKOŞA'DA KURŞUNLAMA : 1 YARALI

Lefkoşa'da faliyet gösteren Gifa holding akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafında kurşun yağmuruna tutuldu bir kişi yaralandı.
Gifa holding şirket yetkililerinden Serkan KISA açılan ateşte kolundan yaralandı.
Yaslanan KISA Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldı durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gifa holding açan şahıs olay yerinde bekleyen bir araca binerek kaçtığı öğrenildi.
Bu arada GIFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa, saldırıyı lanetle kınadıklarını belirterek saldırganı bildirene 50 BİN TL ödül verileceğini açıkladı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.