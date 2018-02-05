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LEGANES İLE SEVILLA BERABERE KALMIŞTI

İspanya Kral Kupasında Barcelona, sahasında Valencia’yı 1-0 yenerek final kapısını araladı.

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2018 Pazartesi 18:22
LEGANES İLE SEVILLA BERABERE KALMIŞTI

İspanya Kral Kupasında Barcelona, sahasında Valencia’yı 1-0 yenerek final kapısını araladı.

Barcelona, Kral Kupasında Finale Yakın

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, sahasında Valencia’yı 1-0 yendi.

Katalan ekibinin Camp Nou Stadı”da Valencia’yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

TEK GOL SUAREZ’DEN

67. dakikada Lionel Messi’nin ortasında Luis Suarez’in kafa vuruşunda Barcelona 1-0 öne geçti. Barcelona, sahadan tek golle galip ayrıldı.

Karşılaşmansın rövanşı, 8 Şubat’ta oynanacak.

LEGANES İLE SEVILLA BERABERE KALMIŞTI

Yarı finalde mücadele eden diğer takımlar Leganes ve Sevilla önceki günkü maçta 1-1 berabere kalmıştı.

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