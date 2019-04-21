LİMANDA EK MESAİ KRİZİ BİTTİ

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 10:38

Mağusa Limanı’nda Baş Kılavuzluk Liman Başkanlığı çalışanları 3 aydan beri ek mesai ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle önceki gün ek mesaiye kalmama kararı alarak eylem düzenledi.

Eylem nedeni ile hizmet verilmeyen gemilerin limandan çıkış yapabilmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı çıkış belgesi için önce pencereden limanda kapalı, kilitli olan Rıhtım Amirliği odasına girdi, ardından 2 geminin klavuz ve römork hizmetsiz limandan çıkışına izin vererek artarda limandan çıkışlarını sağladı.



Yaşanan kriz sonrasında ise dün Baş Kılavuzluk Liman Başkanlığı çalışanları ile çalışanların örgütlü bulunduğu KAMUSEN, KTAMS ve KAMU-İŞ sendikaları limanda toplantı gerçekleştirirken, toplantıya katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar’ı Kemal Bağzıbağlı’nın 2 ek mesaiyi 10 Mayıs’a kadar ödeyeceklerini söz vermesi üzerine eylem askıya alındı.

Toplantı sonrasında tüm sendikalar adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan Bağzıbağlı’nın Ocak ve Şubat aylarına ait ek mesai ödeneklerinin 10 Mayıs tarihine kadar ödeneceği sözünü verdiğini ödenmediği takdirde grev dahil her türlü eyleme başvurulacağını açıkladı. Bengihan Müsteşar Bağzıbağlı’nın klavuz kaptan ve römork hizmetsiz 2 geminin limandan ayrılmasını sağlayarak Ceza Yasası Fasıl 294’e aykırı davrandığını söyleyerek bu konunun hukukçuları ile görüşüleceğini kaydetti.



Bengihan toplantıda ayrıca Müsteşar Bağzıbağlı’nın sorumluluğu kabul ederek, yetkilerini kullanıp Rıhtım Amirliği odasının penceresinden girdiğini ve gemilerin çıkışına da onay verdiğini kabul ettiğini açıklarken, yine Bağzıbağlı yaptığı açıklamada gemilerin çıkışında ihtiyaç olan gerekli resmi yazışmaların yapıldığını, gemilerin limandan çıkış belgelerini ise Bakanlık Müdürü ve kendisinin kontrolünde tarafından düzenlenerek gemilerin limandan ayrıldığını açıkladı. Öte yandan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Mağusa Limanı'ndan klavuz olmadan ayrılan gemiler hakkında, kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Söz konusu olayda, suç işlendiğini, yasalar ve tüzüklerin ayaklar altına alındığını vurgulayan Gündüz, olayın araştırılması için suç duyurusunda bulundu.